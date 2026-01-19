Có nên dùng nước máy để thay thế nước rửa kính ôtô?

Chỉ một thói quen nhỏ như dùng nước máy thay cho nước rửa kính chuyên dụng cũng có thể âm thầm gây hại và khiến chủ xe tốn kém chi phí sửa chữa về sau.

Nhiều tài xế hay có thói quen sử dụng nước máy để thay thế cho nước rửa kính. Tuy nhiên, giải pháp tưởng chừng tiện lợi và tiết kiệm đó lại có thể là nguyên nhân khiến bạn phải trả một hóa đơn sửa chữa không hề nhỏ trong tương lai.

Nước máy chứa nhiều tạp chất gây hại cho hệ thống rửa kính

Trên các mẫu xe hiện đại, hệ thống rửa kính không đơn giản chỉ là bình nước và vòi phun. Nó là một mạng lưới gồm bơm, ống dẫn, đầu phun, cảm biến mức dung dịch và các bộ phận sưởi. Những thành phần này không được thiết kế để hoạt động với nước chưa qua xử lý.

Nhiều tài xế vẫn có thói quen sử dụng nước máy, thậm chí là nước khoáng, để thay thế cho dung dịch nước rửa kính chuyên dụng. Liệu điều này có gây hại gì cho xe trong thời gian dài sử dụng hay không?

Tùy từng khu vực, nước máy có thể chứa nhiều khoáng chất và tạp chất khác nhau. Theo thời gian, các chất này sẽ tích tụ trong hệ thống, làm giảm hiệu quả sử dụng. Vào mùa đông, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi nước bị đóng băng, gây tắc nghẽn và khiến các linh kiện dễ bị hư hỏng. Trong khi đó, dung dịch rửa kính chuyên dụng được thiết kế để tránh chính những rủi ro này.

Nước máy thường chứa canxi, magie và các khoáng chất khác, đặc biệt phổ biến ở những khu vực có nguồn nước cứng. Các chất này có thể lắng đọng bên trong ống dẫn và đầu phun rửa kính, dần dần làm thu hẹp các lỗ phun và ảnh hưởng đến áp lực cũng như độ phủ của tia nước. Hiện tượng này khá giống với lớp cặn trắng bám trên cửa kính phòng tắm sau một thời gian sử dụng.

Với những mẫu xe hiện đại, công nghệ rửa kính ngày càng tinh vi. Thậm chí, vòi phun nước còn được tích hợp sẵn trên cần gạt mưa như trên hệ thống Magic Vision Control của Mercedes-Benz.

Không chỉ dừng lại ở đó, cặn bẩn và hiện tượng đóng vảy khoáng còn có thể gây hại cho bơm rửa kính, làm giảm áp suất hoặc khiến bơm hỏng sớm hơn dự kiến. Trên các dòng xe mới, cảm biến mức dung dịch rửa kính và các chi tiết sưởi cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cặn khoáng và tạp chất.

Nước rửa kính có thể chịu được nhiệt độ dưới 0°C

Nhiệt độ thấp là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với hệ thống rửa kính. Cũng giống như việc có cần gạt mưa chuyên dụng cho mùa đông, dung dịch rửa kính mùa lạnh được pha chế riêng để chịu được điều kiện khắc nghiệt. Trong khi nước thường đóng băng ở 0°C, một số loại dung dịch rửa kính mùa đông có thể vẫn ở thể lỏng ngay cả khi nhiệt độ xuống tới -40°C.

Thay vì tiết kiệm vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng, người dùng có thể trả giá đắt khi sử dụng nước máy trong thời gian dài để thay thế dung dịch rửa kính chuyên dụng, vốn có thể gây hư hỏng nặng hệ thống bơm hay vòi phun.

Nếu bỏ qua dung dịch chuyên dụng và dùng nước máy, nước có thể bị đóng băng trong ống dẫn, khiến dung dịch không thể phun lên kính. Tệ hơn, khi nước đóng băng, thể tích của nó tăng khoảng 9%. Bình chứa, bơm và đường ống rửa kính không được thiết kế để chịu sự giãn nở này, làm tăng nguy cơ nứt vỡ, rò rỉ hoặc hỏng hóc toàn bộ hệ thống.

Việc dùng nước máy để châm tạm bình rửa kính có thể tiện lợi trong chốc lát, nhưng về lâu dài lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hệ thống trên xe. Dung dịch rửa kính chuyên dụng không chỉ giúp làm sạch hiệu quả hơn mà còn bảo vệ bơm, vòi phun và các linh kiện quan trọng khác, đặc biệt trong điều kiện thời tiết lạnh. Đôi khi, tiết kiệm sai chỗ lại chính là nguyên nhân khiến chi phí sửa chữa tăng cao.