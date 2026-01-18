Huấn luyện viên mới của MU lái xe gì?

Huấn luyện viên mới của MU mê mẩn với những mẫu xe từ thương hiệu Anh. Vậy ở những tháng đầu nhậm chức, ông đã lái xe gì đến Old Tranfford?

Michael Carrick - huấn luyện viên mới của Manchester United (MU) là một nhân tố không mới. Ông là cựu tiền vệ của đội bóng quỷ đỏ, từng có thời gian làm trợ lý tại Old Trafford.

Về thú chơi xe, Carrick cũng không hề kém cạnh các cựu HLV từng giữ ghế nóng.

Gần nhất, Carrick được bắt gặp khi xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Carrington với chiếc Land Rover Defender. Đây nhiều khả năng là phiên bản 110 với màu ngoại thất đen Santorini Black. Không rõ chiếc được HLV mới của MU cầm lái là phiên bản động cơ nào, nhưng đây có thể là chiếc Defender chạy xăng bản P300.

Chiếc Land Rover Defender xuất hiện cùng Michael Carrick vào ngày 13/1. Ảnh: DailyMail/Steven Railston.

Tại Anh, xe được bán với 2 tùy chọn chạy xăng là P300 và P400. Bản P300 được trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp, cho công suất 300 mã lực. Bản P400 sở hữu máy xăng 3.0L 6 xy lanh kết hợp động cơ Mild Hybrid, cho tổng công suất 400 mã lực.

Xe có giá khoảng 63.500- 153.000 USD . Trong đó, tùy chọn 110 OCTA có giá cao nhất khoảng 153.000 USD , sở hữu máy V8 đến 635 mã lực.

Theo trang The Sun và Daily Star, Michael Carrick cũng sở hữu loạt xe cao cấp khác thời còn khoác áo các đội bóng tại châu Âu.

Nổi bật là chiếc Dodge Viper. Đây là dòng xe huyền thoại đậm chất Mỹ với thiết kế cơ bắp, nhưng đã bị ngừng sản xuất vào năm 2017. Ở thời điểm đó, chiếc Viper đã được trang bị động cơ động cơ V10 8.4L, công suất 645 mã lực và mô-men xoắn 813 Nm.

Thời trẻ, ông thường được bắt gặp khi cầm lái Audi A6 Avant. Ảnh: The Sun, Daily Mail.

Tại thị trường thứ cấp, một chiếc Dodge Viper thế hệ cũ, nếu còn mới có giá lên đến 84.995 USD vào giai đoạn 2015-2017.

Một trong nhữg mẫu xe đầu đời của huấn luyện viên MU phải kể đến chiếc Ford Fiesta , sau đó là BMW 328, X5. Đến năm 2004 khi đầu quân cho Tottenham, Michael Carrick được xuyên được bắt gặp khi cầm lái chiếc Mercedes SL 55 AMG.

Đến khi chuyển sang MU, ông liên tục tậu loạt xe đắt đỏ, từ Aston Martin DB9 đến Audi A6 Avant hay BMW X5, Bentley Continental GT.