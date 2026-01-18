Vì sao lốp xe điện thường mòn nhanh hơn xe xăng?

Lốp xe điện thường mòn nhanh hơn xe chạy xăng do trọng lượng lớn và mô-men xoắn tức thì, buộc người dùng phải quan tâm hơn đến việc lựa chọn loại lốp phù hợp.

Xe điện đang ngày càng phổ biến nhờ khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó, EV cũng đặt ra không ít thách thức đối với một số bộ phận quan trọng, trong đó có lốp xe. Thực tế cho thấy, lốp xe điện có xu hướng mòn nhanh hơn đáng kể so với lốp trên các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Một số nghiên cứu không chính thức cho thấy tốc độ hao mòn của lốp xe điện cao hơn 20% so với xe xăng.

Khối lượng là nguyên nhân hàng đầu khiến lốp xe điện mòn nhanh hơn

Một trong những lý do chính khiến lốp xe điện nhanh xuống cấp là khối lượng. Do phải mang theo bộ pin dung lượng lớn, xe điện thường nặng hơn đáng kể so với xe chạy xăng. Chẳng hạn, Chevrolet Equinox bản động cơ 4 xy-lanh có khối lượng không tải khoảng 1.555 kg, trong khi phiên bản thuần điện của mẫu xe này nặng tới khoảng 2.234 kg.

Sở hữu bộ pin dung lượng lớn, các mẫu xe điện có khối lượng cao hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Vì vậy, lốp xe là bộ phận chịu tác động rõ rệt nhất trước sự thay đổi này.

Khối lượng lớn tạo áp lực cao hơn lên bề mặt lốp, khiến lốp phải chịu tải nặng hơn trong quá trình lăn bánh. Điều này làm tăng nhiệt, gia tăng độ biến dạng của lốp và đẩy nhanh quá trình mài mòn so với các mẫu xe nhẹ hơn dùng động cơ đốt trong.

Mô-men xoắn tức thì - Lợi bất cập hại

Bên cạnh trọng lượng, một ưu điểm khác của xe điện lại vô tình trở thành nguyên nhân gây hại cho lốp: mô-men xoắn lớn và xuất hiện tức thì. Chevrolet Equinox EV sở hữu mô-men xoắn lên tới 320 Nm, cao hơn đáng kể so với con số 250 Nm của bản chạy xăng vốn chỉ đạt được ở vòng tua 2.000 vòng/phút.

Nhờ khả năng truyền tải công suất tức thì xuống mặt đường, lốp xe cũng trở thành bộ phận phải chịu áp lực lớn mỗi khi người lái tăng tốc, đặc biệt nghiêm trọng hơn đối với những chủ xe có thói quen đạp ga gắt.

Mô-men xoắn là lực xoắn giúp bánh xe bắt đầu chuyển động. Trên xe điện, toàn bộ lực này được truyền xuống bánh ngay lập tức khi người lái đạp ga, thay vì tăng dần theo vòng tua như xe xăng. Khả năng tăng tốc mạnh và nhanh khiến lốp chịu lực xoắn lớn trong thời gian ngắn, từ đó dễ bị mòn hơn nếu người lái thường xuyên tăng tốc gắt.

Lốp xe điện được phát triển khác biệt, chi phí cao hơn

Với nhiều người, lốp xe chỉ đơn giản là những vòng cao su tròn trịa trông khá giống nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, lốp được thiết kế rất đa dạng cho từng mục đích sử dụng khác nhau, và xe điện cũng cần những loại lốp riêng biệt.

Các thương hiệu lốp nổi tiếng đều phải phát triển dòng lốp chuyên dụng dành cho xe điện như Michelin e.Primacy EV, Pirelli P Zero Elect EV, Bridgestone Turanza Eco EV, Continental EcoContact 6, Hankook Ventus S1 evo3 ev...

Lốp dành cho EV được phát triển nhằm hạn chế tình trạng mòn nhanh do trọng lượng lớn và mô-men xoắn cao. Để làm được điều đó, các nhà sản xuất thường thiết kế lốp EV có cấu trúc cứng hơn. Điều này giúp giảm độ uốn cong của lốp dưới tải nặng, một yếu tố gây sinh nhiệt và làm lốp nhanh xuống cấp.

Một số loại lốp EV còn được điều chỉnh hình dạng hông lốp để tăng khả năng chịu lực ngang khi vào cua. Hợp chất cao su cũng cứng và bền hơn, giúp lốp thích ứng tốt hơn với khối lượng lớn của xe điện.

Nếu không lựa chọn đúng loại lốp được thiết kế dành riêng cho xe điện, chủ xe có thể phải trả giá đắt khi lốp mòn nhanh hơn bình thường, đồng thời làm suy giảm mức độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Do yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn, lốp dành riêng cho xe điện thường có giá cao hơn lốp thông thường. Trong khi một chiếc lốp phổ thông có thể chỉ khoảng 115 USD , lốp chuyên dụng cho EV có thể lên tới 300 USD mỗi chiếc. Tuy nhiên, việc "đánh đổi" bằng cách sử dụng lốp dành cho xe động cơ đốt trong trên các mẫu xe điện tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với những phương tiện có công suất lớn, khả năng tăng tốc mạnh và khối lượng cao.