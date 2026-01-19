Chủ xe Toyota bị hãng bán thông tin cho công ty bảo hiểm?

Vụ việc xảy ra tại Mỹ khi chủ xe Toyota phát hiện toàn bộ hành vi, thói quen lái xe của mình bị hãng thu thập và bán cho cơ quan bảo hiểm.

Philip Siefke, một chủ xe Toyota RAV4 đời 2021 tại Florida (Mỹ), vừa đệ đơn kiện Toyota cùng hãng bảo hiểm Progressive và một đơn vị phân tích dữ liệu vì tội "theo dõi ngầm" hành vi lái xe của mình.

Mọi chuyện bắt đầu khi Siefke đến công ty bảo hiểm và phát hiện phía Progressive đã nắm giữ một hồ sơ chi tiết về thói quen lái xe của anh, bao gồm cả một tình huống "phanh gấp" vừa mới xảy ra chỉ một ngày trước đó.

Chính những dữ liệu này đã trở thành "cớ" để hãng bảo hiểm tăng mức phí đóng định kỳ, dù Siefke hoàn toàn không hay biết mình đang bị giám sát.

Theo nội dung đơn kiện, Toyota bị cáo buộc đã thu thập dữ liệu vị trí GPS và hành vi lái xe thông qua các dịch vụ xe kết nối, sau đó "tuồn" cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng.

"Chiếc xe thậm chí còn không biết ai đang cầm lái, nhưng dữ liệu vẫn được dùng để đánh giá chủ xe", luật sư đại diện cho Siefke lập luận rằng quy trình này rất thiếu minh bạch.

Mặc dù Siefke từng nhấn nút "Chấp nhận" các điều khoản dịch vụ vào năm 2021 và 2024, nhưng anh cho rằng hãng xe đã cố tình thiết kế quy trình xác nhận lắt léo khiến người dùng không thể hiểu rõ mình đang đánh đổi quyền riêng tư để lấy dịch vụ gì.

Vụ việc của Toyota không phải là duy nhất. Mới đây, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã ban hành một lệnh cấm chấn động đối với General Motors (GM).

General Motors cũng từng bị phát hiện bán dữ liệu khách hàng cho công ty bảo hiểm. Ảnh: GM.

Hãng xe này cùng công ty con OnStar bị cấm bán dữ liệu vị trí và hành vi lái xe của khách hàng trong vòng 5 năm. Cuộc điều tra của FTC cho thấy GM đã thu thập và chia sẻ dữ liệu của hàng triệu xe mà không thông báo rõ ràng, sử dụng các quy trình đăng ký gây hiểu lầm thông qua tính năng "Smart Driver".

Điều này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên xe điện và xe thông minh. Trong khi công nghệ telematics (viễn tin) được quảng cáo là giúp cải thiện an toàn và cứu hộ, thực tế nó đang biến thành công cụ để các hãng xe gia tăng lợi nhuận bằng cách bán dữ liệu người dùng.

Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh rằng, trừ khi có các quy định cưỡng chế nghiêm ngặt về quyền kiểm soát dữ liệu, nếu không, cách duy nhất để người dùng thực sự riêng tư là cầm lái những chiếc xe đời cũ.