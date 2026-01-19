Mua xe gia đình chơi Tết, chọn Mitsubishi Destinator hay Mazda CX-5?

Mùa Tết lại đến, và với những khách hàng đang tìm kiếm xe gia đình mới du xuân trong tầm giá dưới một tỷ đồng, Mitsubishi Destinator hay Mazda CX-5 là cái tên đáng cân nhắc?

Mùa sát Tết Nguyên Đán là thời điểm nhiều người chọn mua xe mới nhờ được hưởng ưu đãi kép từ khuyến mại cuối năm và chương trình chạy số của đại lý. Với các gia đình 4-5 người, xu hướng lựa chọn SUV dịp Tết càng được lưu tâm hơn.

Trong năm nay, Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator là 2 mẫu xe được đặt lên bàn cân nhiều nhất ở các hội nhóm, diễn đàn, mạng xã hội. Vậy giữa 2 phiên bản thấp nhất là CX-5 2.0 Deluxe và Destinator Premium, đâu là cái tên đáng được cân nhắc vào mùa Tết sắp đến?

Mazda CX-5 sang trọng, Mitsusbishi Destinator mạnh mẽ

Chưa bàn đến câu chuyện vận hành hay sức mạnh, ngay từ thiết kế CX-5 và Destinator đã thể hiện ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt.

Từ lâu, thiết kế KODO trên CX-5 nói riêng hay toàn bộ dải sản phẩm SUV của Mazda nói chung đều ghi nhận thành công nhất định tại Việt Nam. Xe sở hữu những đường cong trung tính, thêm thắt chi tiết chrome vừa đủ để tạo cảm giác sang trọng trên một mẫu xe giá chưa đến một tỷ đồng.

Đây cũng là yếu tố giúp CX-5 ghi nhận doanh số cao trong thời gian dài, chiếm được hảo cảm của khách hàng, đặc biệt là phái nữ.

Mazda CX-5 có thiết kế sang trọng. Ảnh: Thaco.

Ở phía Destinator, dù là tân binh vừa xuất hiện, mẫu SUV này sở hữu thiết kế hầm hố mạnh mẽ. Các đường góc cạnh vuông vức, ốp cản trước, sau to bản cùng trục cơ sở lớn giúp tổng thể Destinator trở nên bệ vệ hơn hẳn các cái tên còn lại cùng phân khúc.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi mẫu xe nhanh chóng thu hút lượng lớn khách hàng nam giới, người yêu thích một chiếc SUV cá tính, thể thao.

Xét về kích thước, Destinator nhỉnh hơn đối thủ đồng hương khi có số đo tổng thể là 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, cùng trục cơ sở 2.815 mm.

Kích thước này tối ưu hơn về cả chiều cao và trục cơ sở so với Mazda CX-5 (chiều dài cơ sở 2.700 mm). Nhờ đó, mẫu xe cũng có thêm không gian để sắp xếp cấu hình 3 hàng ghế. Kích thước tốt hơn, với thông số về khoảng sáng gầm cũng nhỉnh hơn cho phép Destinator thể hiện được khả năng linh hoạt khi di chuyển ở đường xấu, nước ngập.

Điểm cộng đáng chú ý khác của Destinator là cấu hình 5+2 chỗ ngồi, thứ vốn được yêu thích tại Việt Nam. Hàng ghế thứ 3 tất nhiên không quá rộng rãi thoải mái như các mẫu xe 7 chỗ, nhưng cũng là đủ để tạo sự khác biệt so với CX-5.

Khoang lái không nhiều sự khác biệt

Đương nhiên để nói về số lượng trang bị hay cách sắp xếp các chi tiết phụ, Mitsubishi Destinator và Mazda CX-5 chắc chắn khác nhau. Tuy nhiên, cảm giác sử dụng, cầm nắm các trang bị nội thất của 2 dòng xe lại mang đến sự tương đồng nhất định về độ tiện dụng, hay có thể nói là thực dụng.

Không thể khen thiết kế nội thất phong cách này đẹp hay thể thao, nhưng người lái có thể kiểm soát gần như mọi chức năng ở bản táp lô cả 2 mẫu xe thông qua dải phím vật lý hay núm vặn điều khiển.

Khoang lái của cả 2 mẫu xe đều tiện dụng, nhưng CX-5 tối giản hơn. Ảnh: Vĩnh Phúc, Phong Vân.

Tùy phiên bản, các chức năng "phụ" như sưởi, làm mát ghế, đế sạc không dây hay Apple Carplay/Android Auto gần như không có nhiều khác biệt.

Điểm cộng của CX-5 có lẽ là cửa sổ trời, trang bị tiêu chuẩn xuất hiện từ phiên bản Premium của mẫu SUV cỡ C. Toàn bộ phiên bản của Destinator đều bị lược bỏ trang bị "có không thích nhưng thiếu không chịu" này.

Một điểm nhấn của Destinator là hệ thống kết nối thông minh, có thể liên kết đến tổng đài của Mitsubishi trong trường hợp xảy ra sự cố thông qua nút bấm trên gần kính chiếu hậu. Ngoài ra, hệ thống này còn được sử dụng nhằm quản lý phương tiện từ xa, tìm xe ở bãi đỗ hay điều khiển điều hòa tự động.

Mitsubishi Destinator mạnh mẽ, CX-5 điềm đạm

Không thể không nhắc đến động cơ Turbo 1.5L MIVEC của Destinator. Đây có thể xem là một điểm cộng của đối với chiếc SUV cỡ C, nhưng cũng là điểm cần lư ý với khách hàng có nhu cầu mua xe gia đình.

Một mẫu xe trang bị turbo như Destinator đương nhiên tiếng máy sẽ không nhẹ nhàng. Xe sở hữu khối động cơ mạnh mẽ, bốc khi đạp ga , chân ga chân phanh đều thể hiện độ nhạy ở từng lần đạp chân. Ở các đoạn đường xấu, các chế độ lái gồm Normal, Wet, Gravel, Mud và Tarmac đều tinh chỉnh phù hợp lực kéo, hệ thống phanh, treo mang lại sự linh hoạt cho chiếc SUV.

Destinator ghi điểm với đa dạng chế độ lái. Ảnh: Phúc Hậu.

Thế nhưng khi di chuyển ở tốc độ trung bình, người ngồi trong xe sẽ dễ dàng cảm nhận được âm thanh vọng từ mặt đường, tiếng ồn động cơ được truyền vào trong khoang lái. Đây có thể là điểm trừ với người mong muốn tìm kiếm một cảm giác êm ái cho chuyến hành trình dịp Tết.

Trong khi đó, CX-5 lại thể hiện được ưu thế một mẫu xe gia đình, êm ái và dễ dàng điều khiển.

Phiên bản cao nhất được trang bị máy 2.5L Skyactiv công suất mạnh mẽ và mô men xoắn cao hơn (188 mã lực, 252 Nm), có hệ thống khởi động thông minh i-Stop. Với các tùy chọn giá thấp hơn, động cơ 2.0L SkyActiv có phần thua kém Destinator về mặt thông số.

Cảm giác lái của CX-5 không thể đánh giá là xuất sắc hay thể thao, nhưng khả năng phản hồi vô lăng lại luôn giữ ở mức ổn định, phù hợp với người thường di chuyển trong phố. Xe cũng có ít tùy chọn chế độ lái hơn, vì vậy kém linh hoạt ở đoạn đường xấu so với đối thủ.

Cả 2 xe giá đều tốt, Destinator "cháy hàng" sát Tết

Cả 2 đều là những đại diện có giá bán thuộc nhóm tốt nhất phân khúc SUV hạng C. Ưu điểm của CX-5 là số lượng phiên bản đa dạng, trải dài từ 749-959 triệu đồng. Với các chương trình ưu đãi diễn ra xuyên suốt tại đại lý, người mua vẫn có cơ hội tìm được những chiếc CX-5 có giá thấp hơn mốc 700 triệu, dù chỉ là số lượng ít.

Đây là mẫu xe được sản xuất trong nước vì vậy tính đến giữa tháng một, số lượng phiên bản cũng như tùy chọn màu sắc vẫn còn khá đầy đủ.

Mitsubishi Destinator lại ở trong hoàn cảnh khá trái ngược. Xe được bán với 2 tùy chọn, giá dao động 780-850 triệu đồng. Dù vậy, mẫu SUV vẫn còn trong thời gian đưa mức giá về mốc 739-808 triệu đồng.

Giá bán cả 2 xe đều ở mức tốt trong phân khúc. Ảnh: Thaco, Phong Vân.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, lượng xe nhập khẩu tại đại lý hiện đã không còn đủ. Số lượng xe sẵn có tại kho chỉ tạm đủ để giao đến tay khách hàng đặt cọc sớm. Theo chia sẻ của nhân viên tại đại lý, người mua Destinator hiện tại khó có thể nhận được xe trước dịp Tết Nguyên Đán do cầu vượt cung.

Tóm lại, Mazda CX-5 vẫn là lựa chọn an toàn, "ăn chắc mặc bền" với nguồn cung dồi dào và cảm giác lái thư thái cho gia đình. Trong khi đó, Mitsubishi Destinator là làn gió mới về cả thiết kế lẫn không gian, nhưng rào cản lớn nhất lúc này lại chính là thời gian chờ đợi.

Nếu cần một chiếc xe giao ngay để khởi hành chuyến du xuân, CX-5 chiếm ưu thế, nhưng nếu sẵn lòng chờ đợi, Destinator có thể là cái tên không làm bạn thất vọng.