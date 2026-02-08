BYD kiện chính phủ Mỹ?

BYD cho rằng các quyết định thuế quan từ chính phủ Mỹ là bất hợp lý, đồng thời yêu cầu được hoàn trả các khoản thuế đã nộp.

Ngày 26/1, 4 công ty con của BYD tại Mỹ đã đồng loạt đệ đơn kiện chính phủ liên bang lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (CIT). Theo các tài liệu tòa án được công bố vào ngày 2/2, BYD đang trực tiếp thách thức tính pháp lý của 9 sắc lệnh hành pháp về thuế quan được ban hành dưới Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Các nguyên đơn bao gồm các đơn vị cốt lõi của BYD tại Bắc Mỹ như BYD America LLC và BYD Coach & Bus LLC, trong khi bị đơn là chính phủ liên bang cùng các quan chức hàng đầu từ Bộ An ninh Nội địa và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ.

Theo BYD, nội dung vụ kiện tập trung vào việc yêu cầu tòa án tuyên bố các sắc lệnh thuế quan đối với hàng hóa từ Mexico, Canada, Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ là vượt quá thẩm quyền của Tổng thống.

Văn bản khiếu nại từ BYD gửi đến Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (CIT). Ảnh: Caijing.

Hãng xe mong muốn tòa án ban hành lệnh đình chỉ vĩnh viễn việc thực thi các biện pháp này, đồng thời yêu cầu hoàn trả toàn bộ số thuế IEEPA đã thu từ hãng cùng với lãi suất và chi phí kiện tụng. Hiện tại, vụ kiện của BYD đang tạm dừng để chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Tối cao Mỹ trong một vụ kiện tương tự của công ty V.O.S. Selections, dự kiến sẽ có kết quả vào nửa đầu năm 2026.

Mặc dù đang bị đóng băng về mặt thủ tục, vụ kiện này mang ý nghĩa chiến lược cực lớn đối với BYD. Tại Mỹ, BYD hiện tập trung vào mảng xe thương mại với nhà máy sản xuất xe buýt điện quy mô lớn tại California, tạo việc làm cho hơn 750 công nhân địa phương.

Hiện BYD tại Mỹ đang tập trung sản xuất các mẫu xe buýt chạy điện. Ảnh: BYD.

Tuy nhiên, một phán quyết có lợi từ tòa án có thể trở thành "chìa khóa" để BYD đưa mảng xe du lịch tiến quân vào thị trường Mỹ. Năm 2025, Mexico đã trở thành thị trường nước ngoài lớn nhất của BYD với doanh số vượt 120.000 xe, cho thấy tiềm năng khổng lồ của hãng tại khu vực Bắc Mỹ.

Nếu BYD giành chiến thắng pháp lý, các sản phẩm ôtô từ nhà máy của hãng tại Brazil có thể thâm nhập thị trường Mỹ với mức thuế dưới 15%. Đồng thời, dự án xây dựng nhà máy tại Mexico vốn đang bị đình chỉ do những bất ổn chính sách cũng sẽ có cơ hội được tái khởi động.

Đây được xem là bước đi táo bạo của BYD nhằm phá vỡ các rào cản thương mại và hiện thực hóa tham vọng đưa các mẫu xe điện giá rẻ của mình tiếp cận người tiêu dùng Mỹ trong tương lai gần.