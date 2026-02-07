Trước đà chững lại của xe điện khi nhiều ưu đãi bị cắt giảm, Toyota đẩy mạnh chiến lược hybrid, mở rộng sản xuất và đầu tư lớn, đặc biệt tại thị trường Mỹ.

Toyota đang lên kế hoạch tăng khoảng 30% sản lượng xe hybrid trên toàn cầu vào năm 2028, trong bối cảnh sức hút của xe thuần điện suy giảm khi nhiều quốc gia cắt giảm hoặc chấm dứt các ưu đãi dành cho dòng xe này.

Toyota đẩy mạnh các dòng xe hybrid

Theo một số nhà cung ứng, Toyota dự kiến sản xuất khoảng 6,7 triệu xe hybrid vào năm 2028, tăng mạnh so với mục tiêu 5 triệu xe hybrid và plug-in hybrid trong năm 2026. Mức tăng gần 30% này cao hơn đáng kể so với dự báo tăng 10% tổng sản lượng xe của Toyota trong cùng giai đoạn, qua đó nâng tỷ trọng xe hybrid từ 50% lên khoảng 60% trong tổng số 11,3 triệu xe mà hãng kỳ vọng sản xuất toàn cầu vào năm 2028.

Xe hybrid kết hợp động cơ đốt trong với motor điện và pin, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu so với xe xăng truyền thống. Nhu cầu đối với dòng xe này đang gia tăng khi các khoản trợ cấp cho xe thuần điện, vốn có giá cao hơn, bị cắt giảm, khiến chi phí sở hữu EV trở nên kém hấp dẫn hơn.

Toyota sẽ mở rộng đáng kể sản xuất xe hybrid tại Mỹ, thị trường nơi các phiên bản hybrid của Camry và Tacoma đang bán rất chạy. Trong năm 2025, hãng ghi nhận mức tăng trưởng 8% tại Mỹ, với tổng doanh số đạt 2,51 triệu xe.

Vào tháng 11/2025, Toyota công bố kế hoạch đầu tư 1,5 nghìn tỷ yen (khoảng 10 tỷ USD ) vào Mỹ trong 5 năm tới. Giai đoạn đầu, hãng sẽ chi 140 tỷ yen để sản xuất động cơ hybrid và linh kiện tại 5 nhà máy. Để mở rộng danh mục sản phẩm, Toyota đã tung ra phiên bản hybrid của RAV4 vào tháng 12 năm ngoái và dự kiến bắt đầu sản xuất Corolla hybrid tại nhà máy Mississippi sau năm 2028.

Thị trường ôtô toàn cầu thận trọng hơn với quá trình điện hóa

Theo số liệu của Toyota và công ty nghiên cứu GlobalData, hãng hiện nắm giữ 58% thị phần xe hybrid toàn cầu tính đến cuối năm 2025. GlobalData cũng đã nâng dự báo doanh số HEV và PHEV toàn cầu, kỳ vọng tổng lượng bán của toàn ngành sẽ đạt 29 triệu xe vào năm 2030, tăng thêm 2,8 triệu xe so với dự báo trước đó.

Không chỉ Toyota, nhiều nhà sản xuất ôtô lớn khác cũng đang điều chỉnh chiến lược trước đà chững lại của xe điện. Ford thu hẹp phát triển và sản xuất một số mẫu EV chủ lực, đồng thời sẽ ghi nhận khoản lỗ liên quan lên tới 19,5 tỷ USD đến năm tài chính 2027. General Motors đang tái cấu trúc hoạt động EV và sẽ hợp tác với Hyundai để đồng phát triển xe hybrid. Volkswagen cũng lần đầu tiên giới thiệu hệ truyền động hybrid hoàn chỉnh, tương tự công nghệ trên Toyota Prius.

Hãng xe điện hàng đầu của Mỹ Tesla cho biết tháng trước sẽ chấm dứt sản xuất hai mẫu xe cao cấp Model S và Model X, đồng thời chuyển đổi nhà máy tại California sang sản xuất robot hình người. Doanh số của Tesla đã giảm 9% trong năm ngoái, xuống còn 1,63 triệu xe.

Nhu cầu xe thuần điện đang giảm dần trên toàn cầu, khiến các nhà sản xuất lớn nhanh chóng thay đổi chiến lược trong tương lai. Thậm chí, Tesla còn khai tử các mẫu xe làm nên tên tuổi của thương hiệu này như Model X và Model S.

Tại Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu dừng các chính sách thúc đẩy EV do người tiền nhiệm Joe Biden đưa ra, bao gồm việc chấm dứt tín dụng thuế cho người mua xe điện. Ở châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã đảo ngược kế hoạch cấm bán xe mới sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035.

Dù nhu cầu EV đang chậm lại, GlobalData vẫn dự báo xe điện sẽ chiếm khoảng 29% tổng doanh số ôtô toàn cầu vào năm 2030, tăng từ mức 16% của năm 2025 - cho thấy thị trường vẫn tiếp tục chuyển dịch sang điện hóa, nhưng với tốc độ thận trọng hơn.