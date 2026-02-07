Toyota thay tướng

Sau 3 năm, CEO của Toyota nay đã rời ghế, nhường chỗ cho vị tướng mới với mục tiêu cân đối tình hình tài chính của tập đoàn.

Ngày 6/2, tại buổi báo cáo tài chính quý III ở Tokyo, tập đoàn ôtô lớn nhất thế giới đã công bố cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo quan trọng.

Kể từ ngày 1/4 tới, ông Kenta Kon, người hiện giữ chức Giám đốc vận hành (COO) kiêm Giám đốc tài chính (CFO), sẽ chính thức dẫn dắt Toyota. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng ôtô Trung Quốc và những bất ổn về thuế quan thương mại toàn cầu.

Khác với người tiền nhiệm Koji Sato vốn là một kỹ sư có tiếng và được mệnh danh là "tay chơi xe" (car guy), ông Kenta Kon là một chuyên gia tài chính.

Ông Kon đã chia sẻ rằng mình cực kỳ chú trọng đến lợi nhuận và các số liệu tài chính để tạo nền tảng vững chắc cho các khoản đầu tư vào công nghệ ôtô tương lai.

Ông Kenta Kon (phải) sẽ thay thế ông Koji Sato (trái) ngồi vào "ghế nóng" của Toyota. Ảnh: Toyota.

Nhiệm vụ trọng tâm của ông trong thời gian tới là thắt chặt kỷ luật tài chính, giảm điểm hòa vốn trong sản xuất và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Toyota thành một công ty cung cấp giải pháp di chuyển toàn diện.

Về phía ông Koji Sato, dù rời ghế CEO nhưng ông vẫn tiếp tục gắn bó với hãng trong vai trò mới là Giám đốc Công nghiệp (CIO) kiêm Phó Chủ tịch.

Ông Sato thừa nhận rằng "3 năm là quá ngắn" nhưng nhấn mạnh việc cần thiết phải có một sự kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn để hỗ trợ các khoản đầu tư khổng lồ vào xe điện (EV) và công nghệ tự hành. Sự thay đổi này cũng được giới phân định đánh giá là một phần trong kế hoạch kế thừa dài hạn, có thể dọn đường cho Daisuke Toyoda, con trai của Chủ tịch Akio Toyoda, tiến xa hơn trong hàng ngũ lãnh đạo tập đoàn.

Bất chấp những thách thức từ thuế nhập khẩu tại Mỹ, Toyota vẫn nâng dự báo lợi nhuận ròng cả năm lên 3.570 tỷ Yên (khoảng 22,7 tỷ USD ), nhờ vào sự suy yếu của đồng Yên và các nỗ lực cắt giảm chi phí không ngừng nghỉ.

Tân CEO Kenta Kon khẳng định chiến lược ưu tiên xe thuần điện (BEV) vẫn là cốt lõi trong sự chuyển đổi của hãng, đồng thời khẳng định doanh số xe Hybrid mạnh mẽ đang là "nền tảng tài chính" giúp Toyota đứng vững trước các cơn gió ngược của thị trường quốc tế.