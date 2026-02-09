VinFast cho sạc miễn phí xe điện 3 năm nữa, kết thúc vào đầu 2029

Chương trình sạc miễn phí xe điện được VinFast gia hạn, nay kéo dài trong 3 năm thay vì kết thúc vào ngày 30/6/2027.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, VinFast ra thông báo cập nhật về chương trình sạc miễn phí xe điện tại hệ thống trạm sạc V-GREEN cho người dùng.

Cụ thể, khách hàng cá nhân mua ôtô điện VinFast từ ngày 10/2 trở đi sẽ được miễn phí sạc tại trụ thuộc hệ thống sạc công cộng V-GREEN đến hết ngày 10/2/2029. Mỗi tháng, người dùng được miễn phí sạc tại trạm V-GREEN tối đa 10 lần, tương ứng quãng đường di chuyển trung bình 1.500-5.000 km/tháng.

Đối với khách hàng mua xe và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform, số lần sạc pin miễn phí ở trạm V-GREEN sẽ là không giới hạn.

VinFast cũng nêu rõ với nhóm khách hàng mua xe trước thời điểm 10/2, tổng thời gian miễn phí sạc pin được nâng lên thành 3 năm kể từ ngày nhận xe.

Tương tự ở trên, khách hàng cá nhân cũng được sạc tối đa 10 lần/tháng, còn nhóm khách hàng cá nhân đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform được sạc miễn phí không giới hạn số lần.

Đối với khách hàng tiên phong mua xe trong giai đoạn đầu hiện vẫn đáp ứng điều kiện để được hưởng các chính sách theo từng thời điểm ban hành khác nhau, VinFast cho biết sẽ chọn chính sách có lợi hơn cho khách hàng để áp dụng.

Khách hàng sử dụng xe điện VinFast được sạc miễn phí 3 năm ở trụ V-GREEN. Ảnh: VinFast.

Như vậy, chương trình sạc miễn phí xe điện của VinFast đã được kéo dài thêm, thay vì kết thúc vào ngày 30/6/2027 như kế hoạch gần nhất.

Cùng với chính sách miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ đang được nhà nước áp dụng cho toàn bộ ôtô điện tại Việt Nam, chương trình sạc miễn phí xe điện tại mạng lưới V-GREEN có thể xem như một trong những yếu tố kiến tạo nên thành công của VinFast trên "sân nhà".

Năm ngoái, VinFast có lần thứ 2 liên tiếp trở thành hãng xe dẫn đầu doanh số ôtô tại Việt Nam, bán được hơn 175.000 ôtô điện. VinFast VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất với 44.585 xe, đồng thời trở thành "vua doanh số" toàn thị trường xe Việt trong năm 2025.

Danh mục sản phẩm ôtô điện hiện tại của VinFast khá đa dạng, trải dài từ ôtô điện cỡ nhỏ VF 3 đến SUV điện full-size VinFast VF 9 và cả dòng xe siêu sang Lạc Hồng.

VinFast hiện có từ xe điện cỡ nhỏ đến xe điện hạng siêu sang. Ảnh: VinFast.

Gần đây, VinFast trình làng danh mục sản phẩm Green chuyên chạy dịch vụ, nổi bật có Minio Green và MPV thuần điện Limo Green. Một MPV chạy điện cho gia đình mang tên VF MPV 7 cũng đã trình làng, bên cạnh xe van điện EC Van cùng nhóm xe bus điện.

Tính đa dạng trong danh mục sản phẩm giúp VinFast có thể gần như "bao phủ" tất cả nhu cầu khách hàng Việt Nam. Đây là một trong những tiền để để hãng xe điện Việt duy trì vị thế hàng đầu trên thị trường.