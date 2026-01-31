Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VinFast VF 3 bản tiên phong được nâng cấp Apple Carplay miễn phí

  • Thứ bảy, 31/1/2026 16:19 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Chương trình nâng cấp miễn phí được áp dụng cho các khách hàng mua VinFast VF 3 diện tiên phong.

VinFast vừa công bố chương trình nâng cấp Apple Carplay và Android Auto cho các mẫu xe VF 3 thế hệ cũ. Quá trình nâng cấp gồm 2 phần, bao gồm hỗ trợ về phần mềm và điều chỉnh, lắp đặt phần cứng.

Đối với khách hàng mua xe VinFast VF 3 diện tiên phong, tức đã đặt cọc xe giai đoạn 13/5/2024-15/5/2024 và được xuất hóa đơn năm 2024, VinFast sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí nâng cấp.

Người dùng mua xe sau thời gian này nếu có nhu cầu cập nhật phần mềm cần bổ sung khoản phí. Hiện VinFast chưa công bố chi tiết mức giá nâng cấp phần mềm.

Hãng xe nội địa Việt cũng vừa giới thiệu mẫu xe VF 3 Plus với giá 315 triệu đồng.

VinFast, VF 3 anh 1

Vô lăng trên VinFast VF 3 Plus có thêm phím đàm thoại rảnh tay. Ảnh: S.T.

So với bản tiền nhiệm, VF 3 Plus được thay đổi nhiều chi tiết từ ốp la zăng, gương gập điện... Bên trong khoang lái của mẫu xe cũng được nâng cấp vô lăng và bổ sung Apple Carplay/Android Auto. Ngoài ra, hãng cũng bổ sung nút điều khiển đàm thoại rảnh tay.

Kết thúc năm 2025, VinFast VF 3 bán được 44.585 xe, trở thành dòng xe bán chạy nhất của hãng xe điện nội địa Việt. Với gần 45.000 xe trong 12 tháng, tính trung bình mỗi tháng người Việt lại mua hơn 3.715 xe VF 3.

Đan Thanh

