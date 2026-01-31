Xe xăng giá rẻ chật vật trên thị trường Việt

Doanh số loạt xe xăng giá rẻ tại Việt Nam trong năm qua tiếp tục giảm so với trước đó một năm. Sức ép điện hóa là một phần, bên cạnh những động thái tự làm khó mình của xe cỡ A chạy xăng.

Xe xăng giá rẻ với những đại diện gồm Hyundai Grand i10, Kia Morning hay VinFast Fadil từng có giai đoạn "làm mưa làm gió" trên thị trường ôtô Việt Nam.

Đến khi phân khúc SUV cỡ A thành hình, Kia Sonet cũng thu hút sự chú ý và từng là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu ôtô Hàn Quốc tại thị trường Việt.

Dù vậy, nhóm xe xăng cỡ A này đang ngày càng khó bán tại Việt Nam. Doanh số toàn phân khúc giảm đáng kể so với năm 2024, những đại diện tiêu biểu nhất cũng đã giảm sức hút.

Khách Việt giảm mua xe xăng giá rẻ

Năm ngoái, tổng doanh số nhóm ôtô hạng A - gồm xe gầm thấp và SUV cỡ nhỏ - đạt mức 17.915 xe. So với tổng doanh số 26.023 xe ghi nhận hồi năm 2024, sức mua xe xăng giá rẻ tại Việt Nam đã suy yếu thấy rõ.

Sự sa sút thể hiện ngay từ cái tên bán chạy nhất phân khúc - Kia Sonet. Hồi năm 2024, mẫu SUV cỡ A thương hiệu Hàn Quốc từng bán được 7.313 xe tại Việt Nam nhưng đến khi chốt sổ năm 2025, doanh số Kia Sonet đã giảm về 5.944 xe.

Ở nhóm xe gầm thấp cỡ A, Hyundai Grand i10 dẫn đầu khi bán được 3.358 xe trong năm vừa rồi. Lượng tiêu thụ mỗi kỳ chưa từng chạm ngưỡng 400 xe/tháng khiến doanh số năm 2025 của mẫu xe gầm thấp này sụt giảm đáng kể so với một năm trước.

Xe xăng cỡ A ở Việt Nam ngày càng khó bán Doanh số xe xăng cỡ A ở Việt Nam giai đoạn 2024-2025 (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn 2024 2025 Kia Sonet xe 7313 5944 Toyota Raize

4984 3630 Hyundai Grand i10

5831 3358 Hyundai Venue

4465 2395 Toyota Wigo

2659 2289 Kia Morning

771 299

Kia Morning là cái tên ghi nhận đà sụt giảm mạnh nhất khi mất đến hơn 61% doanh số. Khách Việt trong năm 2025 chỉ mua 299 xe Kia Morning, nhưng một năm trước đó từng mua đến 771 xe.

Loạt xe còn lại trong phân khúc như Toyota Raize (3.358 xe trong năm 2025), Hyundai Venue (2.395 xe) và Toyota Wigo (2.289 xe) cũng giảm sức bán so với trước đó một năm.

Giai đoạn cuối năm 2025, thị trường Việt đón thêm Suzuki Fronx như một làn gió mới ở phân khúc SUV cỡ A nhờ trang bị hệ truyền động hybrid nhẹ. Sau 2 tháng, mẫu xe của Suzuki ghi nhận doanh số 231 xe - sức bán không quá tốt nhưng nhìn chung vẫn ổn.

Sức ép điện hóa là nguyên nhân?

Ở một diễn biến ngược lại, loạt xe điện cỡ nhỏ VinFast VF 5 và VinFast VF 3 tiếp tục là những "con gà đẻ trứng vàng" cho hãng ôtô Việt.

Ôtô điện đô thị cỡ nhỏ VF 3 bán được 44.585 xe cho khách Việt, dẫn đầu doanh số toàn thị trường. Mẫu SUV điện cỡ A VinFast VF 5 cũng ghi nhận doanh số 43.913 xe, tăng trưởng so với thành tích bán hàng từng đạt được hồi năm 2024.

Xe điện cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Những diễn biến trái ngược cho thấy ôtô điện cỡ nhỏ dường như đang "nuốt" lấy thị phần của những mẫu xe xăng đồng hạng.

Làm một phép so sánh đơn giản, chỉ riêng doanh số VF 5 trong năm vừa rồi đã tương đương xấp xỉ 2,5 lần tổng lượng tiêu thụ toàn nhóm ôtô chạy xăng cỡ A.

Dù chênh lệch về doanh số là khá rõ ràng, không thể nhắc đến việc bản thân những mẫu xe xăng cỡ A tại Việt Nam cũng dường như đang tự làm khó mình trong giai đoạn gần đây.

Kia Sonet ở bản nâng cấp được điều chỉnh giá bán theo chiều hướng tăng. Toyota Raize - một mẫu xe nhập khẩu - cũng tăng giá vượt ngưỡng 500 triệu đồng dù không có bất kỳ thay đổi nào.

Nhiều mẫu xe xăng cỡ A tự làm khó mình trên đường đua doanh số. Ảnh: TMV, Thaco, TC Motor.

Kia Morning phải đến cuối năm 2025 mới có bản nâng cấp, lột xác ngoại hình nhưng giá bán lại tăng mạnh. Toyota Wigo thì từ tháng đầu năm ngoái đã lược bỏ bản số sàn, hiện còn duy nhất bản G trang bị hộp số tự động với giá 405 triệu đồng.

Do vậy, đà sa sút của nhóm xe xăng cỡ A không hẳn đến từ sức ép ở nhóm ôtô thuần điện đồng hạng.

Loạt động thái nói trên của những Kia Sonet, Toyota Raize, Kia Morning dường như tự làm suy yếu khả năng cạnh tranh của bản thân, qua đó gián tiếp "dâng" thị phần cho VF 3 và VF 5 của VinFast.

Không đủ cơ sở để cho rằng xe xăng cỡ A sẽ bị đào thải khỏi thị trường Việt Nam trong ngắn hạn. Một bộ phận khách Việt vẫn sẽ tiếp tục mua những mẫu xe thuộc phân khúc này, chủ yếu chịu tác động bởi yếu tố giá cả.

Tuy nhiên, loạt diễn biến trong vài năm gần đây cho thấy thị phần xe xăng cỡ A đang ngày một teo tóp, bất chấp nỗ lực từ các hãng xe khi liên tục nâng cấp, ra mắt thế hệ kế cận hay trình làng thêm lựa chọn mới.

Bản thân xe xăng cỡ A thường được cho là có biên lợi nhuận nhỏ. Do đó nếu thị phần không thể sớm cải thiện đưa doanh số tăng cao, không loại trừ khả năng các hãng sẽ tính đến phương án "buông xuôi" ở phân khúc này.