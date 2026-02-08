Đại lý muốn bán sedan, Ford kiên quyết nói không

Đại lý Ford ở Mỹ tin rằng một mẫu SUV giá rẻ và một sedan sẽ giúp cải thiện hơn nữa doanh số của hãng tại thị trường quê nhà.

Theo Carscoops, 2025 được xem là một năm khá thành công với Ford khi doanh số đạt 2,2 triệu xe tại Mỹ, tương đương tăng trưởng 6%.

Nhiều ý kiến nhận định Ford có thể sở hữu doanh số cao hơn nữa tại quê nhà nếu bổ sung thêm các mẫu xe giá rẻ, gồm SUV và sedan, nhắm đến phục vụ nhóm khách hàng phổ thông.

Phần đông đại lý tin rằng không phải bán tải hay SUV đắt tiền, khách hàng Mỹ đang cần những lựa chọn ôtô chất lượng tốt kèm giá bán phải chăng, có thể dễ dàng sở hữu ở mức thu nhập trung bình.

Chủ tịch Hội đồng đại lý quốc gia của Ford cho biết hệ thống đại lý rất hài lòng với doanh số của bán tải, xe van và SUV. Dù tiếc nuối khi Escape dừng bán, các đại lý Ford ở xứ cờ hoa vẫn hoàn thành nhiệm vụ “giữ chân” khách hàng với Mach-E, Bronco Sport và Explorer bản tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, nhiều đại lý Ford tại Mỹ tin rằng danh mục sản phẩm của hãng vẫn cần có thêm một chiếc SUV giá rẻ, bên cạnh một mẫu sedan để cạnh tranh với nhóm xe nhập khẩu.

Việc đại lý kỳ vọng Ford bổ sung một SUV giá rẻ như lựa chọn thay thế Ford Escape là động thái hợp lý, nhưng yêu cầu về một mẫu sedan có thể khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên.

Ford đang không còn sedan nào trong danh mục sản phẩm tại quê nhà, do quyết định dồn toàn lực vào các mẫu SUV. Tuy nhiên, việc danh sách 10 xe bán chạy nhất Mỹ năm ngoái có đến 2 mẫu sedan, gồm Toyota Camry và Toyota Corolla, có thể khiến Ford suy nghĩ lại.

Chuyên trang Carscoops nhận định khách hàng Mỹ vẫn không nên kỳ vọng vào khả năng Ford ra mắt một chiếc sedan mới.

CEO Jim Farley từng lên tiếng giải thích lý do Ford chuyển hướng khỏi các mẫu xe phổ thông. Tính cạnh tranh gay gắt của thị trường buộc hãng phải tập trung vào nhóm xe “mang tính cảm xúc” nhằm tăng lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, đang xuất hiện nhiều tin đồn về một mẫu bán tải điện giá rẻ của Ford, dự kiến ra mắt vào năm 2027 với giá xấp xỉ 30.000 USD . Đại diện một đại lý của Ford tự tin có thể bán mẫu bán tải điện này cho khách hàng ở North Dakota, dù tiểu bang biên giới này không phải là nơi quá ưa chuộng ôtô thuần điện.