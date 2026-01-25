Sếp Ford nói lý do ngừng bán sedan

CEO Jim Farley cho biết Ford không thể tìm ra cách để cạnh tranh với đối thủ và tạo ra lợi nhuận ở mảng sedan.

Theo Motor1, Ford hiện không còn mẫu sedan nào trong danh mục sản phẩm kể từ khi Fusion bị dừng sản xuất hồi năm 2020. Trước đó một năm, Ford Taurus cũng đã bị khai tử, cùng với sự rút lui của những Fiesta hay Focus khiến danh mục ôtô du lịch của hãng không còn xe gầm thấp nào, ngoại trừ Ford Mustang.

Khó sinh lời với sedan?

Trong một cuộc phỏng vấn với Automotive News, CEO Jim Farley cho biết động thái rút lui khỏi phân khúc sedan không hẳn đến từ sự giảm sút trong nhu cầu thị trường.

“Phân khúc sedan rất sôi động. Không phải là không thể bán sedan, chỉ là Ford không thể tìm ra cách để cạnh tranh và tạo ra lợi nhuận ở mảng này”, lãnh đạo Ford chia sẻ.

Dù vậy, CEO Jim Farley vẫn để ngỏ khả năng tìm cách quay lại với sedan và tìm cách sinh lời từ mảng này. Về mặt kỹ thuật, Ford ở thời điểm hiện tại chưa hoàn toàn từ bỏ sedan.

Ở Trung Đông, khách hàng vẫn được giới thiệu một sedan cỡ trung mang tên Ford Taurus 2026. Ở Trung Quốc, mẫu xe đó lại được bán dưới tên gọi Ford Mondeo - cái tên từng được sử dụng cho dòng Fusion tại châu Âu.

Ford Mondeo tại thị trường Trung Quốc là sedan hiếm hoi vẫn còn được nhà sản xuất ôtô Mỹ giữ lại. Ảnh: Ford.

Những lo ngại về tỷ suất lợi nhuận từng dẫn đến việc Ford ngừng sản xuất Fiesta và Focus, dù CEO Jim Farley từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9/2024, rằng những mẫu xe này được rất nhiều khách hàng yêu thích.

Thị trường Mỹ chưa từng được giới thiệu các mẫu Fiesta và Focus hatchback thế hệ cuối cùng. Focus thế hệ thứ tư cũng chỉ có biến thể wagon và sedan trước khi hoàn toàn bị khai tử vào tháng 11/2025.

Hồi năm 2024, Jim Farley từng gây chú ý khi phát biểu rằng Ford đang “rời bỏ mảng xe nhàm chán để bước sang mảng xe mang tính biểu tượng”, gián tiếp đặt những mẫu xe phổ thông như Focus vào thế bất lợi vì không còn mang lại hiệu quả lợi nhuận.

Sedan vẫn có chỗ tại Mỹ

Theo số liệu bán hàng của năm vừa rồi, sedan vẫn là nhóm xe được khách hàng ưa chuộng, ngay cả ở thị trường Mỹ - nơi vốn được xem như “thiên đường” của bán tải và SUV.

Năm ngoái, Toyota bán được 316.185 xe Camry cho khách Mỹ, tăng 2%. Toyota Corolla cũng tăng doanh số thêm 6,5% để đạt 248.088 xe.

Doanh số Honda Civic đạt 238.661 xe (giảm 1,4%) còn lượng tiêu thụ Honda Accord tại Mỹ đạ 150.196 xe, tương đương giảm 7,7%.

Toyota Camry "sống khỏe" tại Mỹ. Ảnh: Toyota.

Cũng trong năm ngoái, doanh số Hyundai Elantra tăng 8% để đạt 148.200 xe. Nissan Versa đạt doanh số 51.310 xe tại Mỹ, tương đương tăng trưởng 20,5%. Doanh số Sentra và Altima giảm, nhưng cũng đạt lần lượt 152.578 xe và 93.268 xe.

Loạt số liệu trên cho thấy nhu cầu sedan tại Mỹ nhìn chung vẫn còn khá lớn. Nhiệm vụ của Ford chỉ là thiết kế một sản phẩm đủ hấp dẫn với giá bán phải chăng, và khách hàng Mỹ sẽ chi tiền để sở hữu.

Chuyên trang Motor1 nhận định với việc không có sedan nào trong danh mục, Ford vào lúc này đang “nhường” cơ hội kiếm tiền cho các đối thủ cạnh tranh.