Chiếc Ford Focus cuối cùng vừa lăn bánh khỏi nhà máy Saarlouis ở Đức, kết thúc hành trình 27 năm của mẫu hatchback thương hiệu Mỹ.

Tin tức về việc Ford Focus bị khai tử đã lan truyền từ lâu và giờ đây, dây chuyền sản xuất mẫu hatchback nhỏ gọn tại nhà máy Saarlouis (Đức) vừa chính thức dừng lại. Sự kiện này đánh dấu điểm kết cho hành trình 27 năm của Ford Focus trên thị trường ôtô toàn cầu.

Chia sẻ với Motor1, đại diện Ford châu Âu xác nhận chiếc Focus cuối cùng - được phủ lớp sơn ngoại thất màu trắng - đã lăn bánh khỏi nhà máy Saarlouis vào ngày 14/11.

Trước Focus, Ford đã cho dừng hoạt động sản xuất tại châu Âu với Fiesta vào năm 2023, còn Ford Mondeo bị khai tử vào năm 2022. Hồi năm 2020, Ford Ka cũng bị hãng xe Mỹ cho dừng sản xuất.

Các quyết định này khiến Ford không còn mẫu xe gầm thấp nào trong danh mục sản phẩm tại châu Âu. Hiện, Ford chỉ bán SUV và các dòng xe thương mại cho khách hàng lục địa già.

Doanh số của loạt xe nói trên thực ra không đến nỗi tệ, và biên lợi nhuận mỏng mới là nguyên nhân chính cho các quyết định của Ford. Chia sẻ với Car Magazine, CEO Jim Farley từng tiết lộ việc khai tử Focus, Fiesta hay Mondeo chỉ đơn giản do hãng không kiếm đủ lợi nhuận từ các mẫu xe này.

Ford Mondeo đã bị dừng sản xuất tại châu Âu từ năm 2022. Ảnh: Ford.

CEO Ford từng có một phát ngôn gây tranh cãi hơn, cho biết “Ford đang thoát khỏi ngành kinh doanh xe nhàm chán, chuyển sang kinh doanh các mẫu xe biểu tượng”.

Tuy nhiên, chuyên trang Motor1 lưu ý việc Ford khai tử những mẫu xe “nhàm chán” như mô tả của Jim Farley đã khiến thị phần tại châu Âu sụt giảm.

Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) cho thấy Ford nắm giữ khoảng 7,2% thị phần tại châu Âu vào cuối năm 2015, nhưng đã giảm về 3,3% tính đến tháng 9 vừa rồi.

Với việc Ford Focus chính thức bị khai tử, thị phần của Ford ở lục địa già được dự báo sẽ còn tiếp đà giảm vào năm sau. Ford Mustang là cái tên gầm thấp hiếm hoi còn sót lại, nhưng mẫu xe cơ bắp thuộc về một ngách nhỏ của thị trường.

Xu hướng SUV có lẽ đang thịnh hành, nhưng Volkswagen, Renault và Stellantis vẫn đang bán tốt xe du lịch gầm thấp cho khách hàng châu Âu.

Dữ liệu do Dataforce công bố cho thấy Dacia Sandero, Volkswagen Golf và Renault Clio là 3 mẫu xe bán chạy nhất châu Âu trong 10 tháng đầu năm.

Những cái tên khác như Peugeot 208, Skoda Octavia và Toyota Yaris cũng góp mặt trong top 10 - dấu hiệu cho thấy khách hàng vẫn mong muốn sở hữu những mẫu ôtô du lịch gầm thấp.