Ford Ranger Raptor V6 mạnh hơn gần 190 mã lực sắp đến Việt Nam?

Khác với mẫu xe hiện hành, chiếc Ford Ranger Raptor V6 này mạnh hơn đến gần 190 mã lực.

Theo nhiều thông tin trên mạng xã hội, mẫu bán tải Ford Ranger Raptor 3.0L V6 nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại Việt Nam. Khác với các phiên bản hiện hành, chiếc Raptor này được trang bị máy xăng với sức mạnh nhỉnh hơn khá nhiều. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe được ra mắt bản 2026 cách đây không lâu với 4 màu sắc.

Thiết kế ngoại thất của Ford Ranger Raptor V6 tại Thái Lan. Ảnh: ZigWheels.

Nhìn từ thiết kế ngoại thất, có thể thấy Ranger Raptor V6 không có nhiều khác biệt với mẫu xe hiện hành ở Việt Nam. Xe tiếp tục sở hữu bodykit hầm hố đặc trưng đi kèm cặp đèn pha Performance LED, tên thương hiệu to bản đặt ở trước mặt lưới tản nhiệt.

Khác biệt lớn nhất ở Raptor V6 nằm ở phần đuôi với cặp ống xả đặt lộ thiên. So với bản hiện hành, ốp mâm hay kích thước, thông số lốp địa hình cũng không thay đổi.

Bước vào bên trong khoang lái, Ranger Raptor V6 sở hữu thiết kế hầm hố thể thao với màu nội thất đen viền chỉ đỏ, núm vặn gài cầu hay chỉnh chế độ lái cũng xuất hiện.

Xe được trang bị động cơ xăng 3.0L tăng áp kép EcoBoost, cho ra công suất 392 mã lực và mô men xoắn cực đại 583 Nm. So với bản 2.0L Bi-Turbo tại Việt Nam, Raptor mạnh hơn 182 mã lực và 83 Nm mô men xoắn.

Không gian nội thất không có nhiều khác biệt với bản hiện hành tại Việt Nam. Ảnh: ZigWheels.

Đi cùng với khối động cơ là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Đặc biệt, người dùng có thể chuyển sang chế độ chạy với hệ truyền động 4 bánh toàn thời gian 4A.

Hiện chưa rõ giá bán của Raptor V6 khi mở bán tại Việt Nam. Ranger Raptor đang được Ford mở bán với 2 phiên bản đều trang bị máy 2.0L, giá dao động 1,299- 1,307 tỷ đồng tùy màu ngoại thất.