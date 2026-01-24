Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Ford Ranger Raptor V6 mạnh hơn gần 190 mã lực sắp đến Việt Nam?

  • Thứ bảy, 24/1/2026 14:02 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Khác với mẫu xe hiện hành, chiếc Ford Ranger Raptor V6 này mạnh hơn đến gần 190 mã lực.

Theo nhiều thông tin trên mạng xã hội, mẫu bán tải Ford Ranger Raptor 3.0L V6 nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại Việt Nam. Khác với các phiên bản hiện hành, chiếc Raptor này được trang bị máy xăng với sức mạnh nhỉnh hơn khá nhiều. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe được ra mắt bản 2026 cách đây không lâu với 4 màu sắc.

Raptor, Ford Ranger anh 1Raptor, Ford Ranger anh 2

Thiết kế ngoại thất của Ford Ranger Raptor V6 tại Thái Lan. Ảnh: ZigWheels.

Nhìn từ thiết kế ngoại thất, có thể thấy Ranger Raptor V6 không có nhiều khác biệt với mẫu xe hiện hành ở Việt Nam. Xe tiếp tục sở hữu bodykit hầm hố đặc trưng đi kèm cặp đèn pha Performance LED, tên thương hiệu to bản đặt ở trước mặt lưới tản nhiệt.

Khác biệt lớn nhất ở Raptor V6 nằm ở phần đuôi với cặp ống xả đặt lộ thiên. So với bản hiện hành, ốp mâm hay kích thước, thông số lốp địa hình cũng không thay đổi.

Bước vào bên trong khoang lái, Ranger Raptor V6 sở hữu thiết kế hầm hố thể thao với màu nội thất đen viền chỉ đỏ, núm vặn gài cầu hay chỉnh chế độ lái cũng xuất hiện.

Xe được trang bị động cơ xăng 3.0L tăng áp kép EcoBoost, cho ra công suất 392 mã lực và mô men xoắn cực đại 583 Nm. So với bản 2.0L Bi-Turbo tại Việt Nam, Raptor mạnh hơn 182 mã lực và 83 Nm mô men xoắn.

Raptor, Ford Ranger anh 3Raptor, Ford Ranger anh 4

Không gian nội thất không có nhiều khác biệt với bản hiện hành tại Việt Nam. Ảnh: ZigWheels.

Đi cùng với khối động cơ là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Đặc biệt, người dùng có thể chuyển sang chế độ chạy với hệ truyền động 4 bánh toàn thời gian 4A.

Hiện chưa rõ giá bán của Raptor V6 khi mở bán tại Việt Nam. Ranger Raptor đang được Ford mở bán với 2 phiên bản đều trang bị máy 2.0L, giá dao động 1,299-1,307 tỷ đồng tùy màu ngoại thất.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Hai tuần mở bán, Xiaomi SU7 thế hệ mới ghi nhận 100.000 đơn hàng

Lượng đơn đặt cọc xe Xiaomi SU7 thế hệ mới được ghi nhận gần 100.000 chiếc dù giá bán tăng.

3 giờ trước

Ngay cả đại lý cũng hoài nghi kế hoạch xe điện 130.000 USD của Jaguar

Jaguar đang đối mặt làn sóng hoài nghi khi kế hoạch chuyển mình thành thương hiệu xe điện siêu sang với giá khởi điểm 130.000 USD trong bối cảnh thị trường EV chững lại.

5 giờ trước

Đan Thanh

Raptor Ford Ranger bán tải Ranger Ranger Raptor

    Đọc tiếp

    Geely dat muc tieu doanh so 6,5 trieu xe vao nam 2030 hinh anh

    Geely đặt mục tiêu doanh số 6,5 triệu xe vào năm 2030

    7 giờ trước 07:19 24/1/2026

    0

    Geely đặt tham vọng lớn khi công bố mục tiêu đạt doanh số 6,5 triệu xe vào năm 2030, hướng tới vị trí trong top 5 nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới, dựa trên chiến lược toàn cầu hóa và đẩy mạnh xe năng lượng mới.

    Xe the thao Chevrolet Corvette C8 hoa 'tau ngam' hinh anh

    Xe thể thao Chevrolet Corvette C8 hóa 'tàu ngầm'

    22 giờ trước 16:34 23/1/2026

    0

    Chiếc Chevrolet Corvette C8 bất ngờ được phát hiện nằm dưới vũng nước gần sân bay quốc tế Orlando, làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân và mức thiệt hại thực tế của chiếc xe này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý