Hyundai sẽ dừng bán các phiên bản tiêu chuẩn của Ioniq 6 tại Mỹ và Canada do doanh số yếu và rào cản chính sách, chỉ giữ lại biến thể hiệu năng cao Ioniq 6 N.

Hyundai Ioniq 6 bản tiêu chuẩn dừng bán tại Bắc Mỹ

Năm ngoái, Hyundai từng giới thiệu phiên bản nâng cấp của Hyundai Ioniq 6, được xem là "đối trọng" của SUV điện Hyundai Ioniq 5. Bản facelift sở hữu cụm đèn pha mảnh giúp phần đầu xe trông thanh thoát hơn, cùng khoang lái được thiết kế lại.

Hyundai Ioniq 6 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sẽ không được phân phối tại Mỹ và Canada. Mẫu EV này được ra mắt tại triển lãm Seoul Mobility Show 2025 với nhiều nâng cấp về thiết kế và công nghệ.

Trước đó, giới quan sát kỳ vọng các nâng cấp này sẽ xuất hiện tại Mỹ và Canada với đời xe 2026. Tuy nhiên, Hyundai vừa xác nhận kế hoạch đã thay đổi. Trong thông cáo báo chí, đại diện Hyundai cho biết: "Trong thời gian tới, dòng sản phẩm Ioniq 6 của chúng tôi sẽ chỉ bao gồm mẫu Hyundai Ioniq 6 N hoàn toàn mới".

Do đó, người tiêu dùng tại Mỹ và Canada chỉ có thể cầm lái Hyundai Ioniq 6 N, mẫu xe điện hiệu năng cao mạnh 650 mã lực. Trong khi đó, Ioniq 6 bản tiêu chuẩn vẫn tiếp tục được bán tại một số thị trường khác với những thay đổi đã được giới thiệu vào tháng 4/2025.

Hyundai Ioniq 6 bản tiêu chuẩn có thể quay trở lại Canada vào năm 2027. Tuy nhiên, số phận của mẫu sedan thuần điện này tại Mỹ vẫn là ẩn số lớn trước những thay đổi lớn về địa chính trị và nhu cầu của người tiêu dùng về EV.

Đại diện hãng xe này tại Canada cho biết khách hàng có thể mua Ioniq 6 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời từ năm 2027. Hyundai không nêu rõ lý do loại bỏ các phiên bản thường của Ioniq 6 tại Mỹ, nhưng có hai yếu tố được cho là ảnh hưởng lớn đến chiến lược này.

Tại sao Hyundai Ioniq 6 bản tiêu chuẩn dừng phân phối?

Thứ nhất, Hyundai Ioniq 6 được sản xuất tại Hàn Quốc, trong khi Ioniq 5 lại được lắp ráp tại nhà máy của Hyundai ở bang Georgia (Mỹ). Việc chính quyền Mỹ áp thuế 25% đối với ôtô nhập khẩu khiến Ioniq 6 chịu tác động nặng hơn so với "người anh em" sản xuất nội địa.

Tuy nhiên, mẫu EV hiệu năng cao Hyundai Ioniq 6 N vẫn sẽ được phân phối tại Mỹ và Canada. Chiếc xe được lấy cảm hứng từ bản concept RN22e ra mắt vào năm 2022.

Thứ hai là việc khoản ưu đãi thuế 7.500 USD cho xe điện liên bang bị cắt bỏ, khiến doanh số xe điện tại Mỹ sụt giảm mạnh vào cuối năm ngoái. Một số mẫu xe như Hyundai Ioniq 5 đã bắt đầu phục hồi trong năm 2026, nhưng Ioniq 6 thì không.

Theo số liệu bán hàng, Hyundai chỉ bán được 10.478 chiếc Ioniq 6 trong năm 2025, giảm 15% so với trước đó và thấp hơn rất nhiều so với 47.039 chiếc Ioniq 5 bán ra cùng năm. Trong 2 tháng đầu năm 2026, doanh số Ioniq 6 chỉ đạt 573 xe, giảm tới 70% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù không được công bố, nguyên nhân việc dừng phân phối phiến bản tiêu chuẩn của Hyundai Ioniq 6 có thể đến từ doanh số kém trong thời gian qua, đồng thời không tối ưu được mức ưu đãi thuế cho các mẫu xe sản xuất tại Mỹ.

Thương hiệu cho biết các xe Hyundai Ioniq 6 đời 2025 vẫn sẽ tiếp tục được bán tại các đại lý trong thời gian tới cho đến khi giải quyết hết lượng tồn kho. Ở năm mẫu 2025, Ioniq 6 có giá khởi điểm 37.850 USD , nhưng nhiều đại lý được cho là sẽ áp dụng mức giảm giá đáng kể để đẩy nhanh việc tiêu thụ mẫu EV đang có doanh số khá chậm này.