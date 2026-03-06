Đăng kiểm ôtô 2026 - bài kiểm tra 'sức khỏe' áp lực với xe đời sâu

Các bài đăng kiểm mới mang đến áp lực cho chủ xe đời sâu, nhưng cũng là bước đi quan trọng trong việc sàng lọc phương tiện, hỗ trợ cải thiện tình hình giao thông trong tương lai.

Quy định đăng kiểm tại Việt Nam vừa được thay đổi, trong đó, mục kiểm định khí thải được siết chặt. Điều này khiến nhiều chủ xe lo lắng bởi nguy cơ trượt kiểm định, không thể lưu thông.

Áp lực từ những "vòng tua"

Trên các trang mạng xã hội, nhiều chủ xe đã bày tỏ sự lo lắng trước các thay đổi trong quy trình kiểm định khí thải. Thực tế nỗi lo này hoàn toàn có cơ sở.

Đầu tiên khi các quy định được siết chặt, chủ xe, đặc biệt là chủ xe đời sâu có thể mất nhiều thời gian hơn trong việc kiểm định.

Theo ghi nhận của phóng viên tại cơ sở đăng kiểm ôtô 50-04V, dù đã qua những ngày cao điểm, lượng xe chờ đợi kiểm định vẫn dao động 80-100 chiếc/chuyền mỗi ngày. Nhiều chủ xe mất 2-3 giờ, thậm chí cả buổi sáng để hoàn thành thủ tục kiểm định.

Trong trường hợp xe xảy ra các lỗi hoặc không đạt, chủ xe có thể mất thêm vài giờ để mang phương tiện đi sửa chữa, nâng cấp và quay lại trong ngày để tiếp tục đăng kiểm.

Chủ xe bán tải Ford Ranger đời 2015 (trái) và đăng kiểm viên (phải) đang thực hiện bài đo khí thải. Ảnh: Phúc Hậu.

Anh Lê Hoàng Kim, đăng kiểm viên tại trạm 50-04V (phường Cát Lái) cho biết trong trường hợp xe không đạt ở bất kỳ hạng mục kiểm định nào, chủ xe có thể tiếp tục kiểm tra các phần kế tiếp, sau đó đi sửa chữa, quay lại trong ngày để hoàn tất quy trình.

Nếu không thể quay lại trong cùng ngày, chủ xe phải xếp hàng và kiểm tra lại các hạng mục từ đầu.

Thứ 2, sự thay đổi và siết chặt quy định này có thể khiến các mẫu xe đời cũ khó lòng vượt qua bài kiểm định nếu không được bảo dưỡng đúng cách. Đây không chỉ là nỗi lo về việc trượt kiểm định, mà còn là áp lực về rủi ro hư hỏng động cơ với phương pháp đo mới.

Ở bài đo khí thải, tâm điểm của sự thay đổi này, nhân viên đăng kiểm sẽ đạp ga các mẫu ôtô máy dầu lên mức Nmax, tức là vùng giới hạn nguy hiểm của xe. Với một số mẫu xe không được bảo dưỡng đúng cách, ECU hay kim phun, lốc máy đã xuất hiện lỗi, phương pháp này sẽ nhanh chóng phát hiện được sự xuống cấp.

Anh Lê Hoàng Kim đang kiểm tra tình trạng động cơ trước bài đo khí thải. Ảnh: Phúc Hậu.

Khi đó, xe không chỉ có nguy cơ trượt đăng kiểm, mà còn có thể hư hỏng ngay thời điểm đang kiểm tra khí thải. Dù trường hợp hư hỏng xe trong lúc kiểm tra hiếm khi xảy ra, việc đạp thốc ga lên trạng thái Nmax cũng là nỗi lo dễ hiểu của nhiều chủ xe.

Sàng lọc bước đầu và lợi ích lâu dài

Song khác với những hình ảnh được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, ghi nhận thực tế tại các trạm đăng kiểm cho thấy trường hợp này cực kỳ hiếm. Anh Lê Hoàng Kim khẳng định đa phần ôtô nếu được bảo dưỡng định kỳ và máy còn nguyên bản chỉ mất chưa đầy 2 phút để hoàn thành bài "test".

Như chia sẻ của anh Nam - đại diện trạm đăng kiểm 50-04V ở các bài ghi nhận trước, bài kiểm tra này không gây hại, mà nhằm kiểm tra liệu trong trường hợp đạp ga ở ngưỡng giới hạn, phương tiện có hoạt động ổn định hay không.

Theo anh Nam, việc kiểm định này cũng tương tự lỗi "trả số về N" nhưng vô tình đạp ga của nhiều chủ xe khi đang lưu thông. Trong trường hợp ECU của xe hoạt động tốt, bộ điều tốc ổn định, chiếc xe sẽ tự có cơ chế bảo vệ, hãm vòng tua cho xe.

"Nếu có hiện tượng vòng tua vọt lên bất ngờ mà động cơ hư là do động cơ đã có lỗi mà chủ xe không để ý", anh Nam nói thêm.

Nếu được bảo dưỡng đầy đủ, một mẫu xe máy dầu "đời sâu" vẫn dễ dàng vượt qua bài kiểm tra đo khí thải mới. Ảnh: Phúc Hậu.

Việc đăng kiểm siết chặt còn mang đến nhiều lợi ích lâu dài cho tình hình giao thông. Đây có thể xem là bước đầu trong việc sàng lọc các phương tiện đã không còn phù hợp để lưu thông.

Từ đó, việc này giúp giảm ô nhiễm môi trường, tình trạng hư hỏng khi lưu thông gây tai nạn, từ đó tăng tốc độ giao thông.

Tóm lại, quy định siết chặt đăng kiểm không đơn thuần là một rào cản, mà là bộ lọc cần thiết để nâng cao tiêu chuẩn an toàn và môi trường cho giao thông Việt Nam.

Dẫu biết rằng việc ký giấy miễn trừ trách nhiệm hay bài kiểm tra kiểm tra khí thải mang lại những áp lực nhất định, nhưng đây cũng là cơ hội để các chủ xe nhìn nhận lại tầm quan trọng của việc bảo dưỡng định kỳ.

Một chiếc xe đủ điều kiện lưu hành không chỉ là chiếc xe nổ máy được, mà phải là chiếc xe hoạt động ổn định và bền bỉ ngay cả ở những ngưỡng giới hạn. Khi mỗi phương tiện đều đạt chuẩn, bức tranh giao thông đô thị sẽ trở nên minh bạch, an toàn và xanh hơn.