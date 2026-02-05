Ford liên minh cùng Geely?

Ford và Geely dường như đang chuẩn bị cho màn bắt tay lớn trong năm nay.

Tờ Reuters vừa thông báo tin bất ngờ về 2 hãng xe lớn từ Mỹ và Trung Quốc. Cụ thể, Ford và tập đoàn Geely đang trong quá trình đàm phán để thiết lập một liên minh sản xuất và công nghệ. Trọng tâm của cuộc thảo luận là việc Geely sẽ sử dụng các nhà máy hiện có của Ford tại châu Âu để lắp ráp xe, nhằm cung ứng trực tiếp cho thị trường khu vực này.

Động thái này không chỉ giúp Ford tối ưu hóa công suất dư thừa tại các nhà máy cũ mà còn giúp Geely "lách" được các rào cản thuế quan nghiêm ngặt mà Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt lên ôtô điện nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nhà máy của Ford tại Valencia (Tây Ban Nha) được cho là ứng cử viên sáng giá nhất trong kế hoạch hợp tác này. Bên cạnh việc chia sẻ hạ tầng, 2 hãng còn thảo luận về một khung hợp tác chung trong lĩnh vực công nghệ xe tự hành và phần mềm kết nối.

Việc tiếp cận được những công nghệ cốt lõi của Trung Quốc, quốc gia đang dẫn đầu về hệ sinh thái xe điện, được coi là "phao cứu sinh" để Ford thu hẹp khoảng cách cạnh tranh.

Ông Jim Farley, CEO của Ford từng dành nhiều lời khen cho sự phát triển của xe điện Trung Quốc. Ảnh: Ford.

CEO của Ford, ông Jim Farley, đã chia sẻ rằng việc chứng kiến sự phát triển của xe điện Trung Quốc là "điều khiêm nhường nhất" mà ông từng thấy và thừa nhận Ford đang tụt hậu đáng kể so với các đối thủ này.

Mối quan hệ giữa Ford và Geely thực tế đã có gốc rễ từ lâu khi Geely từng mua lại thương hiệu Volvo từ chính tay Ford vào năm 2010.

Trong những năm gần đây Geely liên tục khẳng định vị thế là nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai Trung Quốc chỉ sau BYD với doanh số năm 2025 đạt hơn 3 triệu xe. Sự kết hợp giữa bề dày kinh nghiệm sản xuất 120 năm của Ford và tốc độ đổi mới phần mềm của Geely được kỳ vọng sẽ tạo ra một thế lực mới có đủ khả năng cạnh tranh với Tesla hay Xiaomi trên bản đồ ôtô toàn cầu.

Tuy nhiên các cuộc đàm phán này chắc chắn sẽ vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ giới chức Mỹ trong bối cảnh các quy định về an ninh dữ liệu và phần mềm ôtô liên quan đến Trung Quốc đang bị siết chặt dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Dẫu vậy ông Jim Farley tin rằng nếu có những rào cản bảo vệ đúng cách các liên doanh như vậy vẫn có thể được chấp nhận vì chúng là chìa khóa để duy trì sự tồn tại của các hãng xe truyền thống trước cơn lốc xe điện giá rẻ từ phương Đông.