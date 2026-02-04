Mazda MX-5 Miata nhận cọc tại Việt Nam, giá dự kiến trên 1 tỷ đồng

Mẫu roadster Mazda MX-5 Miata đã được xác nhận quay trở lại Việt Nam, sẽ sớm nhận cọc từ khách hàng.

Dịp cận Tết Nguyên đán, thông qua website chính thức, Mazda Việt Nam thông báo về việc bắt đầu nhận cọc cho mẫu roadster Mazda MX-5 Miata từ ngày 5/2 tới đây. Giá bán mẫu roadster này chưa được tiết lộ, tuy nhiên được dự báo không thấp hơn 1 tỷ đồng .

Thậm chí, một số nguồn tin còn khẳng định giá bán chính thức của Mazda MX-5 Miata tại Việt Nam sẽ xấp xỉ quanh mốc 1,4 tỷ đồng . Lúc này, thông tin về giá bán của Miata chỉ dừng lại ở mức tin đồn, chưa được xác thực.

Trong giai đoạn 2021-2022, Mazda MX-5 Miata từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá bán xấp xỉ 2 tỷ đồng . Doanh số không như kỳ vọng ở thời điểm đó được cho là nguyên nhân khiến mẫu roadster này phải rút lui.

Tại buổi khai trương showroom Flagship đầu tiên của Mazda ở TP.HCM, Miata đã bất ngờ được giới thiệu như một trong những mẫu xe trưng bày. Hãng xe Nhật Bản khi ấy đã úp mở kế hoạch bán Miata cho khách hàng Việt và giờ đây, mẫu roadster biểu tượng này chuẩn bị chính thức quay lại thị trường Việt Nam.

Mazda MX-5 Miata đang được trưng bày tại showroom Mazda Flagship (TP.HCM). Ảnh: Phúc Hậu.

Mazda MX-5 Miata sở hữu vẻ ngoài quen thuộc nhờ ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng thương hiệu Mazda. Phiên bản trưng bày tại Việt Nam sử dụng mui mềm. Miata còn một phiên bản RF với phần mui cứng.

Khu vực đầu xe Miata đặt thấp, cặp đèn chiếu sáng chính vuốt sang 2 bên cùng với cụm lưới tản nhiệt màu đen tạo thành điểm nhấn. Ở phía đuôi xe, cụm đèn hậu dạng tròn, kết hợp đuôi vịt vuốt nhẹ.

Khoang lái Mazda MX-5 nhìn chung khá cơ bản với màu nâu be. Ghế ngồi bọc da Nappa Terracotta cao cấp, có chức năng sưởi.

Cụm đồng hồ sau vô lăng tròn 3 chấu bọc da kết hợp giữa dạng cơ cổ điển với màn hình điện tử 4,6 inch. Một màn hình giải trí trung tâm cỡ nhỏ kích thước 7 inch đặt ở trung tâm táp-lô.

Ở bệ trung tâm, Mazda MX-5 Miata bố trí cần số truyền thống dạng thẳng hàng, lẫy chọn chế độ lái cùng với phanh tay cơ. Hệ thống âm thanh của xe gồm các loa Bose, bao gồm loa tích hợp vào tựa đầu mỗi ghế.

Khối động cơ SkyActiv-G 2.0L của Mazda MX-5 Miata. Ảnh: Phúc Hậu.

"Trái tim" của Mazda MX-5 Miata là khối động cơ SkyActiv-G 2.0L, sản sinh công suất 181 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 156 Nm tại 4.000 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, Miata có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây.

Trong phân khúc xe thể thao, Mazda MX-5 Miata thường được đặt vào thế cạnh tranh cùng những đối thủ như Audi TT Roadster, Ford Mustang Convertible hay BMW Z4.