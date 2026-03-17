Mua xe máy điện - chọn sạc xe hay đổi pin?

Với tính chất đa dạng hiện tại của xe máy điện tại Việt Nam, chọn sạc xe hay đổi pin cũng là vấn đề có thể khiến người dùng cảm thấy "đau đầu".

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang chuẩn bị tiến vào đà tăng trưởng mạnh mẽ. Với nền tảng là các chính sách giảm phát thải trung tâm đô thị, nhiều hãng xe cũng đẩy mạnh điện hóa sản phẩm, tung ra nhiều mẫu xe máy điện mới, đa dạng phân khúc, mẫu mã khác nhau để phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng.

Nếu xét đến kiểu loại pin, xe máy điện tại Việt Nam có thể tạm chia ra thành 2 nhóm chính, gồm xe máy điện pin cố định và xe máy điện pin tháo rời.

Pin cố định - chỉ có thể sạc

Với xe máy điện pin cố định, giải pháp nạp năng lượng duy nhất là cắm sạc trực tiếp. Khách hàng có thể sạc xe tại nhà với bộ sạc cầm tay theo xe, hoặc sạc tại các trụ công cộng như hệ thống V-GREEN của VinFast, hay các điểm sạc tại đại lý mà các hãng như Dat Bike trang bị sẵn.

Thương hiệu VinFast hiện còn một vài mẫu xe trang bị ít nhất một gói pin cố định, gồm Vero X và Feliz 2025. Người dùng cần cắm điện trực tiếp để sạc gói pin cố định này. Pin rời có thể tháo ra để sạc riêng.

Sạc trực tiếp vẫn là cách thức truyền thống khá phổ biến để nạp lại năng lượng cho xe máy điện. Ảnh minh họa: VinFast.

Nhóm xe máy điện thương hiệu Yadea cũng được trang bị pin cố định. Người dùng cần kết nối cổng sạc của xe với ổ cắm điện dân dụng thông qua bộ sạc chính hãng để nạp lại năng lượng cho pin. Tương tự, các mẫu xe điện dòng Quantum S của Dat Bike cũng là loại pin cố định, cắm sạc trực tiếp.

Honda gần đây cũng tung ra mẫu xe máy điện pin cố định đầu tiên. Honda UC3 trình làng khách Việt hồi đầu năm, trang bị pin LFP cố định dung lượng gần 3,2 kWh. Khi kết hợp phanh tái sinh, Honda UC3 có thể chạy tối đa khoảng 120 km/lần sạc.

Không giống bộ đôi xe máy điện Honda ICON e: và Honda CUV e: đều dùng pin có thể tháo rời - cho phép linh hoạt đổi, sạc pin hoặc thậm chí cắm sạc trực tiếp, xe máy điện Honda UC3 khi cần sạc pin sẽ phải kết nối với lưới điện thông qua bộ sạc cầm tay hoặc trụ sạc công cộng theo chuẩn CHAdeMO.

Pin có thể tháo rời - linh hoạt phương án

Trong số xe máy điện tại Việt Nam, Honda CUV e: và Yamaha Neo's là những mẫu xe có phần thú vị khi dưới yên xe trang bị 2 khay đựng pin. Ở Honda CUV e:, xe bán hoặc cho thuê đã kèm sẵn 2 pin, còn người dùng Yamaha Neo's có thể mua thêm pin gắn thêm để mở rộng phạm vi hoạt động.

Hai gói pin dưới yên xe Honda CUV e:. Ảnh: Phúc Hậu.

Về lý thuyết, khách hàng sử dụng Honda CUV e: và Yamaha Neo's có thể sử dụng chức năng hoán đổi pin tại trạm đổi, nhờ vào khả năng tháo rời của các gói pin trang bị. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Honda và Yamaha chưa triển khai rộng rãi mạng lưới đổi pin, do đó người dùng vẫn cần sạc tại nhà qua bộ sạc rời, hoặc cắm trực tiếp tùy thiết kế từng dòng xe.

Nhóm xe máy điện VinFast ra mắt gần đây cũng có tính chất linh hoạt tương tự. Chẳng hạn, VinFast Evo hay VinFast Feliz II là những mẫu xe trang bị 2 pin có thể tháo rời đặt dưới cốp, tương thích với hệ thống tủ đổi pin đang được VinFast triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương trên cả nước.

VinFast Evo mới cũng có ngăn chứa 2 pin có thể tháo rời, tương thích trạm đổi pin VinFast. Ảnh: Đan Thanh.

Quy trình đổi pin tại trụ VinFast qua trải nghiệm thực tế diễn ra khá đơn giản và nhanh gọn. Nhìn chung, tính năng hoán đổi pin đang giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách tiện lợi giữa xe xăng và xe máy điện.

Tại Việt Nam, Selex Motors cũng là hãng xe đã triển khai thành công mạng lưới trạm hoán đổi pin với quy mô khá lớn, tập trung chủ yếu tại 3 thành phố lớn gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Tuy nhiên, các mẫu xe của Selex Motors có thiết kế đặc thù, phù hợp cho nhu cầu chạy dịch vụ hơn là sử dụng cá nhân.

Xe điện của Selex Motors trang bị pin có thể tháo rời. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Trước đó, TMT Motors - đơn vị phân phối xe điện Wuling tại Việt Nam - từng chia sẻ kế hoạch xây dựng mạng lưới tủ đổi pin cho xe máy điện.

Tuy nhiên đến nay, kế hoạch này vẫn còn nằm trên giấy. Yadea không thông báo chính thức, nhưng nội dung truyền thông quảng bá xe máy điện Yadea Osta vừa ra mắt có sự xuất hiện của tủ đổi pin.

Chọn sạc xe hay đổi pin?

Với những mẫu xe điện chất lượng tốt đến từ các thương hiệu uy tín, người dùng có thể an tâm sạc điện qua đêm tại nhà. Đây cũng là cách dùng xe máy điện quen thuộc với nhiều người trước khi tính năng đổi pin trở nên phổ biến như hiện tại.

Tuy nhiên, sạc xe tại nhà chỉ phù hợp với nhóm khách hàng sinh sống ở nhà đất, hoặc những khu chung cư, căn hộ có bố trí điểm sạc dành riêng cho xe máy điện.

Người dùng không thể đưa cả chiếc xe lên nhà để sạc vì bất tiện, còn ban quản lý các tòa nhà cũng gần như cấm tuyệt đối hành động này do những lo ngại về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Một điểm sạc xe máy điện bố trí tại chung cư ở TP.HCM. Ảnh: Phúc Hậu.

Sự ra đời của xe máy điện pin tháo rời phần nào giải quyết vấn đề này. Người dùng có thể tháo rời gói pin để sạc tại nhà, hoặc thực hiện hoán đổi pin tại trạm để ngay lập tức có được gói pin dung lượng đầy, sẵn sàng tiếp tục hành trình mà không cần mất hàng giờ chờ sạc.

Xe điện pin tháo rời và tính năng sạc pin rời, hoán đổi pin phù hợp với người dùng xe máy điện ở các đô thị lớn. Tệp khách hàng này có đặc thù phần đông sinh sống tại các khu căn hộ, chung cư, đồng nghĩa không hoặc rất ít có khả năng sạc điện trực tiếp cho xe máy điện.

Không những vậy, như đã đề cập phía trên, hoán đổi pin còn giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách tiện lợi giữa xe máy xăng và xe máy điện.

Trải nghiệm thử đổi pin xe máy điện thực tế cho thấy, quá trình tháo lắp - đổi pin xe máy điện mất chưa đến 5 phút. Khoảng thời gian này gần như tương đương quy trình đổ xăng.

Nhìn chung, thị trường xe máy điện hiện cung cấp nhiều lựa chọn sản phẩm khác nhau, ở đủ các phân khúc cũng như đa dạng cách thức nạp lại năng lượng cho pin. Tùy vào nhu cầu và điều kiện cá nhân, người dùng xe máy điện nên chọn phương án sạc xe hay đổi pin cho phù hợp.