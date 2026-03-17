Chi tiết VinFast Evo - xe máy điện đổi pin giá từ 19,9 triệu đồng

Những chiếc xe điện đổi pin đầu tiên của VinFast - Evo 2025 đã bắt đầu được trưng bày tại đại lý và bàn giao đến tay khách hàng.
Evo là một trong 3 mẫu xe đổi pin được VinFast tập trung phân phối trong thời gian gần đây. Mẫu xe mang thiết kế tương tự những chiếc "Evo" từng bán như Evo Grand, Evo 200 hay Evo Grand Lite.
Đầu xe vẫn là hệ thống đèn full LED và đèn pha LED Projector. Tên thương hiệu đặt ở phần yếm màu đen trang trí, tạo thêm điểm nhấn cho khu vực phía trước.
Đuôi xe với phong cách thiết kế quen thuộc, đèn chiếu sáng đặt ở trung tâm hình thang, đi cùng bộ khung kim loại.
Evo cũng được trang bị một màn hình hiển thị thông tin, kết nối với ứng dụng VinFastE-scooter.
Phần tay lái không có sự khác biệt với các mẫu xe Evo khác. Bên phải là nút chuyển chế độ lái.
VinFast Evo được trang bị chìa khóa cơ thay vì chìa điện tử. Tuy nhiên xe vẫn đi kèm chức năng định vị thông qua ứng dụng.
Bên trong cốp xe là 2 khay chứa pin. Sau khi lắp, khoảng trống còn lại có thể tích khoảng 12 lít.
Mỗi viên pin có dung lượng 1,5 kWh, cho quảng đường di chuyển 165 km/lần sạc. Pin có thể được thay đổi linh hoạt tại các tủ đổi pin của VinFast đang xuất hiện dày đặc trên đường phố.
VinFast Evo được trang bị động cơ điện Inhub sản sinh công suất tối đa 2,45 kW, cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h.
Xe được bán với giá 19,99 triệu nếu chưa kèm pin, giá kèm pin là 25,6 triệu đồng. Viên pin có thể được thuê với giá 175.000 đồng/tháng, hoặc 300.000 đồng/tháng nếu chọn thuê 2 pin.
Chi phí đổi pin tại các trạm của VinFast được thông báo ở mức 9.000 đồng/pin/lần. Hiện tại, khách hàng mua xe điện pin rời của VinFast được hưởng ưu đãi miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028. Ngoài VinFast, Honda và Yamaha cũng đang lên kế hoạch cho hệ thống đổi pin xe điện, nhưng tốc độ phát triển khá hạn chế.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.