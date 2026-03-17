Chi tiết VinFast Evo - xe máy điện đổi pin giá từ 19,9 triệu đồng

Chi phí đổi pin tại các trạm của VinFast được thông báo ở mức 9.000 đồng/pin/lần. Hiện tại, khách hàng mua xe điện pin rời của VinFast được hưởng ưu đãi miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028. Ngoài VinFast, Honda và Yamaha cũng đang lên kế hoạch cho hệ thống đổi pin xe điện, nhưng tốc độ phát triển khá hạn chế.