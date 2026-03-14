Thử đổi pin xe máy điện VinFast - khó hay dễ?

|
Những mẫu xe máy điện đổi pin của VinFast đã bắt đầu giao đến tay khách hàng. Hiện, dải sản phẩm đổi pin gồm 3 mẫu xe chính là VinFast Evo, Feliz II và Viper. Trên ảnh là chiếc VinFast Evo có giá 25,6 triệu đồng đã kèm pin.
|
Theo ghi nhận của phóng viên, các trạm đổi pin của hãng xe điện Việt đã bắt đầu được lắp đặt ở nhiều tuyến đường ở TP.HCM từ đầu năm. Ảnh: Phúc Hậu.
|
Tại đại lý, các tủ cũng đã được lắp đặt đầy đủ và bắt đầu cắm điện. Tuy nhiên, đa phần chúng chưa đi vào hoạt động. Theo chia sẻ của nhân viên tư vấn tại một đại lý xe máy điện VinFast ở TP.HCM, đại lý đang tiến hành hoàn tất các hợp đồng về pin và tủ sạc vì vậy chưa thể sử dụng. Người này cho biết trong thời gian ngắn tới đây, các tủ đổi pin sẽ chính thức đi vào hoạt động, phục vụ khách hàng sử dụng xe máy điện.
|
Hiện có 3 mẫu xe máy điện từ VinFast có thể đổi pin. Một hoặc 2 viên pin được lắp bên trong cốp xe, cân nặng dao động 12 kg/viên. Mẫu xe trên ảnh hiện được lắp một viên pin, trong trường hợp đã lắp 2 viên, cốp xe vẫn còn một khoảng trống nhỏ đủ để vừa một số giấy tờ, áo mưa, túi xách, vật dụng cần thiết. Đương nhiên với kích thước này, cốp xe sau khi lắp pin không thể chứa được nón bảo hiểm.
|
Để thuận tiện cho người dùng, VinFast trang bị cho mỗi viên pin một tay nắm để dễ dàng trong việc tháo lắp. Các viên pin có dung lượng khoảng 1,5 kWh, cho phạm vi hoạt động 74-82 km/lần sạc tùy vào mỗi xe. Khách hàng có thể mua xe kèm pin, hoặc thuê một pin với giá 175.000 đồng/tháng, thuê hai pin với mức phí 300.000 đồng/tháng.
|
Để tiến hành đổi pin, chủ xe cần tìm đến các tủ đổi pin đang hoạt động. Thông tin về vị trí tủ đổi pin, trạng thái hoạt động được cập nhật trong ứng dụng VinFastE-Scooter.
|
Sau khi mở cốp, chủ xe cần tắt máy xe trước khi tiến hành tháo lắp pin.
|
Nếu tủ đổi pin đã hoạt động, người dùng sẽ quét mã QR hiển thị trên màn hình tủ thông qua ứng dụng, sau đó lắp viên pin vào các ô trống.
|
Các viên pin được sạc đầy sẽ được mở khóa, cho phép người dùng tháo khỏi tủ chuyển đổi để lắp đặt vào xe.
|
Mỗi quá trình tháo lắp - đổi pin cho xe máy điện mất chưa tới 5 phút. Hiện tại, VinFast đang triển khai chương trình đổi pin miễn phí 20 lần/tháng cho toàn bộ khách hàng sử dụng xe máy điện đổi pin của hãng. Thời hạn chương trình kéo dài đến hết ngày 30/6/2028.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.