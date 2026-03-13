Nghịch lý của ôtô Trung Quốc - nước xa liệu có cứu nổi lửa gần

Doanh số tại quê nhà của các hãng ôtô Trung Quốc giảm mạnh trong tháng Tết Nguyên đán. Lượng xuất khẩu tăng mạnh, nhưng không đủ để khỏa lấp đà sụt giảm từ thị trường nội địa.

Theo Carscoops, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đã đánh mất đà tăng trưởng ở tháng vừa rồi, thậm chí ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 2 năm qua.

Doanh số nội địa giảm

Dữ liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) chia sẻ cho thấy tổng lượng xe bàn giao, bao gồm bán hàng nội địa và xuất khẩu, đã giảm 15,4% trong tháng 2.

Sau thời gian dài chứng kiến các đợt giảm giá mạnh tay và sự phục hồi không đồng đều, loạt số liệu này chỉ ra thực tế, rằng thị trường xe Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn chật vật tìm kiếm sự ổn định.

Khách hàng Trung Quốc giảm mua xe của các thương hiệu nội địa. Ảnh: Smart.

Đà suy giảm mạnh nhất đến từ thị trường nội địa, nơi doanh số ôtô du lịch đã giảm khoảng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt xấp xỉ 950.000 xe.

Giới phân tích nhận định tháng 2 ghi nhận doanh số thấp hơn do ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến thời gian bán hàng rút ngắn, nhưng có lẽ sẽ còn nhiều yếu tố phía sau tác động.

Loạt chương trình ưu đãi thu cũ đổi mới đã bị cắt giảm tại nhiều địa phương. Áp lực kéo dài từ lĩnh vực bất động sản cũng khiến người tiêu dùng Trung Quốc thận trọng hơn với các khoản chi tiêu lớn.

Xuất khẩu tăng trưởng mạnh

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu đang là “cứu tinh” cho ngành công nghiệp ôtô của quốc gia tỷ dân.

Lượng xe vận chuyển ra nước ngoài đã tăng khoảng 58% so với một năm trước, đạt gần 590.000 xe. Các thương hiệu Trung Quốc đang tăng tốc thâm nhập các thị trường Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ Latinh và một phần của châu Âu thông qua chính sách giá cạnh tranh, dải sản phẩm xe điện hấp dẫn.

Dẫu vậy, nước xa khó cứu nổi lửa gần, đà tăng trưởng mạnh ở thị trường quốc tế vẫn chưa đủ bù đắp cú sảy chân doanh số ở quê nhà. Điều này dẫn đến mức tăng trưởng âm trên toàn ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc trong tháng 2.

Lượng xuất khẩu tăng không đủ kéo ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc lên mức tăng trưởng dương. Ảnh: SCMP.

Nhìn nhận một cách tổng quát, thị trường Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển đổi. Các khoản trợ cấp Chính phủ từng là động lực cho sự mở rộng nhanh chóng của xe điện. Tuy nhiên khi ưu đãi giảm đi, sức mua xe điện của người dân cũng có dấu hiệu chững lại.

Doanh số xe điện và xe hybrid cắm sạc ở Trung Quốc đã giảm 30% trong 2 tháng đầu năm. So với mức tăng 17,7% ghi nhận cùng kỳ năm ngoái, diễn biến thị trường xe điện Trung Quốc dường như đang đảo ngược hoàn toàn.

Năng lực sản xuất, ngược lại, hiện ghi nhận ở mức cao. Hệ thống đại lý phải đối mặt với lượng hàng tồn kho ngày một tăng cao, các nhà sản xuất thì phản ứng bằng động thái liên tục cắt giảm giá bán. Chiến lược này giúp “dọn kho” hàng tồn, nhưng làm triệt tiêu biên lợi nhuận.

Ôtô Trung Quốc vươn vòi

Vài nhà sản xuất ôtô Trung Quốc báo cáo doanh số nội địa giảm mạnh. Bên cạnh đó, vẫn có vài cái tên đã tận dụng tốt việc ra mắt các mẫu xe mới và thị trường nước ngoài để gia tăng lợi thế.

BYD đã và đang thâm nhập mạnh mẽ vào Anh cũng như các quốc gia ở châu Á, Nam Mỹ. Geely cũng đã đánh dấu sự hiện diện tại 13 thị trường mới trong năm qua, theo nguồn tin của Bloomberg.

Ôtô Trung Quốc đang mở rộng thị phần ra quốc tế. Ảnh: BYD, Geely.

Nhìn chung, ngay cả khi các khoản trợ cấp của Chính phủ ngày càng hiếm hoi, nhu cầu dành cho các sản phẩm phù hợp vẫn tồn tại trên thị trường ôtô Trung Quốc.

Tính cạnh tranh tiếp tục gia tăng và khách hàng nội địa cũng khó tính hơn, tuy nhiên ưu thế xe mới giá tốt ở các thị trường nước ngoài dường như đang trở thành công thức chiến thắng cho một vài hãng xe Trung Quốc.

Chuyên trang Carscoops lưu ý xung đột tại Trung Đông có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của các hãng xe Trung Quốc. Khu vực này hiện chiếm khoảng 20% tổng lượng ôtô xuất khẩu của Trung Quốc.