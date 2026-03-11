Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lợi nhuận bốc hơi 53%, Volkswagen tính chuyện sa thải thêm người

  • Thứ tư, 11/3/2026 07:12 (GMT+7)
Thuế quan từ Mỹ, thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng được cho là những nguyên nhân khiến lợi nhuận hoạt động của Volkswagen giảm mạnh.

Theo Carscoops, Volkswagen vừa tiết lộ lợi nhuận hoạt động trong năm ngoái đã giảm mạnh, chủ yếu do sự cạnh tranh từ Trung Quốc và những thay đổi chiến lược ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận ròng.

Kết quả này khiến ban lãnh đạo của tập đoàn Volkswagen buộc phải tính đến phương án cắt giảm chi phí, bao gồm kế hoạch sa thải đến 50.000 nhân sự vào khoảng cuối thập kỷ này.

Lý do lợi nhuận "bốc hơi"

Nhà sản xuất ôtô Đức báo cáo lợi nhuận hoạt động trong năm 2025 đạt 8,9 tỷ EUR (khoảng 10,3 tỷ USD). So với năm ngoái, số liệu này đã giảm mạnh 53% và thấp hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích.

Tập đoàn cũng cho biết doanh thu cả năm 2025 gần như không thay đổi, chỉ giảm nhẹ về mức xấp xỉ 322 tỷ EUR, tương đương khoảng 374 tỷ USD.

Volkswagen anh 1

Volkswagen có thể sa thải đến 50.000 người vào cuối thập kỷ này. Ảnh: Reuters.

Chuyên trang Carscoops mô tả tình huống này như một cơn bão hoàn hảo, tức hội tụ đầy đủ những yếu tố bất lợi nhất có thể.

Thuế quan do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt gây tốn kém cho các nhà sản xuất toàn cầu. Bản thân tập đoàn ôtô Đức thừa nhận thay đổi này đã dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD.

Trung Quốc - thị trường lớn nhất của Volkswagen - cũng đang trở nên cạnh tranh hơn khi các thương hiệu nội địa nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần.

Volkswagen anh 2

Thị phần Volkswagen tại Trung Quốc bị ảnh hưởng đáng kể. Ảnh: Reuters.

Hãng xe thể thao Porsche càng khiến tình hình khó khăn trở nên nghiêm trọng hơn. Porsche gần đây điều chỉnh chiến lược, quyết định sẽ tiếp tục gắn bó lâu hơn với động cơ đốt trong sau khi chứng kiến nhu cầu xe điện thấp hơn dự kiến.

Sự điều chỉnh này gây ra khoản chi phí bất thường hơn 3 tỷ EUR (khoảng 3,5 tỷ USD) cho tập đoàn mẹ Volkswagen.

Nhà sản xuất ôtô Đức cho biết tỷ suất lợi nhuận hoạt động của tập đoàn giảm xuống chỉ còn 2,8% trong năm ngoái, thấp hơn mức 5,9% từng ghi nhận trước đó một năm.

Sa thải là một phần kế hoạch

Để hướng đến kết quả kinh doanh tích cực hơn, Volkswagen đang áp dụng một chiến lược quen thuộc, bao gồm cắt giảm chi phí, tái cấu trúc hoạt động và chi tiêu cẩn trọng hơn.

Sa thải người là một phần của kế hoạch này. Tập đoàn trước đó đồng ý cắt giảm 35.000 việc làm từ thương hiệu Volkswagen ở Đức. Động thái cắt giảm ở Porsche hay bộ phận phần mềm Cariad có thể nâng tổng số nhân sự mất việc lên khoảng 50.000 người vào năm 2030, theo báo cáo của Brussels Signal.

Volkswagen anh 3

Những thay đổi trong chiến lược điện hóa của Porsche ảnh hưởng đến tập đoàn mẹ. Ảnh: Porsche.

Volkswagen đặt mục tiêu đưa tỷ suất lợi nhuận hoạt động quay về mức 8-10% thông qua các kế hoạch hành động.

CEO Oliver Blume nhấn mạnh thông điệp của tập đoàn, rằng ngành công nghiệp đang trở nên khó khăn hơn, khiến ngay cả những gã khổng lồ đôi khi cũng cần thắt chặt chi tiêu.

Cổ phiếu Volkswagen bứt phá mạnh, dẫn đầu chỉ số DAX sau khi hãng gây bất ngờ với dòng tiền mảng ôtô năm 2025 vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Phúc Hậu

