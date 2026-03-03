Volkswagen vừa chạm mốc 2 triệu xe thuần điện trên toàn cầu, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa.

Volkswagen cán mốc 2 triệu xe thuần điện trên toàn cầu

Dù Volkswagen từng thử nghiệm xe điện từ những năm 1970, chiến lược điện hóa hiện đại của hãng chỉ thực sự bắt đầu vào đầu thập niên 2010. Kể từ đó, danh mục sản phẩm EV đã mở rộng nhanh chóng và tiếp cận khách hàng trên toàn cầu.

Chiếc xe đánh dấu cột mốc 2 triệu là một chiếc ID.3 màu xanh Costa Azul Blue, được sản xuất tại Đức và bàn giao cho khách hàng ở Dresden. Mẫu Volkswagen ID.3 đóng vai trò mở màn cho kỷ nguyên xe điện hiện đại của Volkswagen, đặt nền móng cho dòng sản phẩm ID.

Volkswagen ID.4 nhanh chóng trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất toàn cầu của hãng và vẫn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược EV tại Mỹ. Ở phân khúc cao hơn, Volkswagen ID.7 là sedan chủ lực với tầm hoạt động dài, dù mẫu xe này chưa từng được phân phối tại Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, hệ thống đặt tên "ID" có thể sắp được thay đổi. Volkswagen được cho là sẽ chuyển sang sử dụng tên gọi truyền thống thay vì ký hiệu số, tương tự như mẫu Volkswagen ID. Buzz. Tin đồn cho biết ID.4 có thể sẽ được đổi tên thành "ID. Tiguan", gợi nhắc đến dòng SUV quen thuộc của hãng.

Volkswagen tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm EV

Volkswagen cũng chịu tác động tiêu cực khi doanh số tại Mỹ năm 2025 giảm 13%, với gần như mọi mẫu xe đều sụt giảm. Tuy nhiên, ID.4 và ID. Buzz ghi nhận mức tăng trưởng dương.

Tuy nhiên, Volkswagen ID.4 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng và cạnh tranh trực tiếp với các crossover thuần điện như Kia EV6, Ford Mustang Mach-E và Tesla Model Y. Cụ thể, đã có 22.373 chiếc Volkswagen ID.4 đã dược bàn giao tại Mỹ, tăng 31,4% so với năm 2024.

Dù 2 triệu xe điện là con số ấn tượng, nó vẫn còn khá nhỏ nếu so với quy mô của BYD. Chỉ riêng năm 2025, BYD đã bán hơn 2,2 triệu xe điện - nhiều hơn 200.000 xe so với tổng lượng EV mà Volkswagen bán được trong suốt 14 năm. Trong năm ngoái, BYD còn bán nhiều xe hơn cả Ford trên toàn cầu.

Bất chấp dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ của thị trường xe điện tại Mỹ, Volkswagen vẫn tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm EV và đầu tư cho các thế hệ xe kế tiếp. Nếu xu hướng này được duy trì, cột mốc 2 triệu xe hôm nay có thể chỉ là bước khởi đầu cho những con số lớn hơn nhiều trong thập kỷ tới.