Omoda C5 hybrid sắp ra mắt Việt Nam, thêm đại diện đấu SUV Nhật?

So với bản chạy xăng, Omoda C5 hybrid không có nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất nhưng sẽ được điều chỉnh các chi tiết ở bên trong khoang lái.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Omoda & Jaecoo Việt Nam dự kiến ra mắt mẫu SUV C5 bản hybrid trong cuối tháng 3. So với mẫu xe chạy xăng, C5 HEV không có nhiều khác biệt về mặt thiết kế.

Xe tiếp tục được thừa hưởng ngôn ngữ Art in Motion của hãng, với các đường cắt xẻ hiện đại. Khu vực đầu xe vẫn là lưới tản nhiệt không viền với hoạ tiết kim cương, tên thương hiệu được đặt ở trung tâm dải đèn LED.

Omoda C5 HEV nhiều khả năng giữ nguyên bộ mâm 17 inch tương tự bản chạy xăng nhưng được thay đổi thiết kế ốp. Đuôi xe với đèn hậu dạng LED, đèn báo rẽ giữ nguyên hiệu ứng dòng chảy trên bản Premium.

Khoang lái của C5 HEV giữ nguyên đa số trang bị ở táp lô với vô lăng 3 chấu bọc da, màn hình kép đặt nổi. Các nút vặn chỉnh âm lượng trên vô lăng nay cũng được đổi thành dạng cảm ứng.

Bệ trung tâm của Omoda C5 hybrid không còn cần chuyển số. Ảnh: Omoda & Jaecoo.

Điểm khác biệt là khu vực trung tâm khi không còn xuất hiện cần gạt số ở yên ngựa mà dời lên phía sau vô lăng. Các phím chức năng như hazard, sấy kính hay điều chỉnh điều hòa được đặt ngang bệ trung tâm giúp tổng thể khu vực này trông thoáng đãng hơn.

Omoda C5 SHS HEV có thể được trang bị động cơ hybrid 1.5TDGI thế hệ thứ 5 kết hợp giữa máy xăng 1.5L và motor điện. Đi kèm với khối động cơ là hộp số DHT. Công nghệ hybrid có thể giúp mẫu xe này có thêm ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu trong giai đoạn giá xăng tăng cao.

Giá bán của C5 HEV chưa được Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố. Hiện xe đang có 3 phiên bản là Luxury và Premium, Flagship, giá dao động 479-602 triệu đồng. Khi xuất hiện, đây sẽ là đại diện mới cạnh tranh trong nhóm SUV hybrid cỡ B, vốn đang là sân chơi của Toyota Yaris Cross HEV, Honda HR-V e:HEV RS.