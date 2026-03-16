Xe thể thao dẫn đầu làn sóng tăng giá ôtô tại Mỹ

Nhóm xe thể thao, bán tải cỡ lớn dẫn đầu thị trường Mỹ về khoảng tăng giá giao dịch trung bình. Xe điện có nhiều ưu đãi, tuy nhiên doanh số vẫn giảm.

Theo Carscoops, một báo cáo gần đây do Kelley Blue Book (KBB) thuộc Cox Automotive thực hiện cho thấy giá bán của những mẫu xe hiệu năng cao đang tăng vọt, tốc độ tăng giá cũng vượt trội hầu hết thị phần xe mới tại Mỹ.

Porsche dẫn dắt đà tăng

Nhóm xe hiệu suất cao ghi nhận mức tăng giá lớn nhất hồi tháng 2. Dữ liệu của KBB cho thấy giá giao dịch trung bình đã tăng 14,5% để đạt 133.9128 USD .

Con số này cao gần gấp 3 mức giao dịch trung bình toàn thị trường Mỹ. Theo Carscoops, số liệu này cho thấy nhóm khách hàng giàu có vẫn đang sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để sở hữu các cỗ máy tốc độ tốt nhất thị trường.

Porsche là cái tên “dẫn dắt” đà tăng của nhóm xe thể thao hiệu năng cao, giá giao dịch trung bình đạt 125.458 USD , tức tăng 11,1% so với năm ngoái.

Phân khúc bán tải hạng sang cũng chứng kiến mức tăng trưởng đáng kể về giá trung bình. So với cùng kỳ năm ngoái, người dân Mỹ đang phải chi trung bình 99.698 USD để sở hữu một mẫu xe thuộc phân khúc này.

Những mẫu bán tải cỡ lớn, trang bị đầy đủ cũng tăng giá tại Mỹ. Ảnh: Ram.

Dù nhiều phân khúc chứng kiến mức tăng trưởng cao bất ngờ, bức tranh toàn cảnh thị trường xe Mỹ nhìn chung ổn định hơn khá nhiều.

Số tiền trung bình mà người dân Mỹ phải bỏ ra để mua xe trong tháng 2 là khoảng 49.353 USD , tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ cao hơn 0,3% so với tháng đầu năm. Giá xe vẫn đang tăng, nhưng ở tốc độ ổn định hơn nhiều so với thời kỳ đại dịch.

Dữ liệu của KBB cũng cho thấy giá niêm yết trung bình của ôtô tại Mỹ tiếp tục tăng. Giá bán lẻ đề xuất từ hãng đã đạt trung bình 51.400 USD trong tháng vừa rồi, đánh dấu tháng thứ 11 liên tiếp con số này cao hơn 50.000 USD .

Xe nhỏ cũng "tăng giá"

Tương tự xe thể thao, ôtô cỡ nhỏ giá rẻ cũng bất ngờ chứng kiến giá giao dịch trung bình tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 24.939 USD và cách không quá xa mức trung bình 27.341 USD ở nhóm ôtô cỡ trung.

Chuyên trang Carscoops nhận định diễn biến này khá phù hợp, bởi một vài mẫu xe giá rẻ trong phân khúc như Mitsubishi Mirage hay Nissan Versa đã ngừng sản xuất hoặc chuẩn bị rút lui khỏi thị trường Mỹ.

Sự thay đổi này cũng giải thích vì sao Nissan và Mitsubishi đã ghi nhận đà tăng giá giao dịch trung bình cao nhất trong báo cáo của KBB, chênh lệch hơn 10% so với năm ngoái.

Mitsubishi Mirage rút lui ảnh hưởng đến giá giao dịch trung bình của nhóm xe giá rẻ tại Mỹ. Ảnh: Mitsubishi.

Ôtô điện lại ghi nhận những diễn biến ngược lại. Giá giao dịch trung bình giảm xuống nhờ loạt ưu đãi lớn, đạt khoảng 55.300 USD trong tháng 2.

Khoảng cách về giá giao dịch trung bình giữa ôtô điện và xe xăng đã được thu hẹp xuống còn khoảng 6.500 USD , một trong những mức chênh lệch thấp nhất từng được ghi nhận.

Ưu đãi tăng, doanh số xe điện vẫn giảm

Theo dữ liệu của KBB, ưu đãi toàn ngành đã tăng nhẹ trong tháng 2, đạt trung bình 6,9% giá giao dịch, tăng từ tỷ lệ 6,5% ghi nhận hồi tháng đầu năm và đã tiến sát mức 7% hồi năm ngoái. Xe hạng sang và SUV cỡ nhỏ hưởng ưu đãi lớn nhất, trong khi SUV cỡ lớn và xe thể thao được giảm giá ít nhất.

Dữ liệu doanh số cũng cho thấy nhu cầu xe điện nhìn chung vẫn chưa đồng đều. Doanh số ước tính trong tháng 2 của Tesla đạt khoảng 38.500 xe, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái và đánh dấu tổng doanh số hàng tháng thấp nhất kể từ cuối năm 2021.

Trên toàn phân khúc xe điện nói chung, doanh số đã giảm khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước.