Porsche đặt cược vào các dòng xe thể thao chạy xăng biểu tượng như 911 để phục hồi biên lợi nhuận sau năm 2025 đầy biến động.

CEO mới của Porsche cho biết hãng sẽ tập trung trở lại vào các dòng xe thể thao truyền thống có biên lợi nhuận cao như 911, nhằm bù đắp thiệt hại sau một năm 2025 đầy biến động với thuế quan tăng, chiến lược điện hóa trục trặc và doanh số lao dốc tại Trung Quốc.

Không theo đuổi sản lượng, Porsche cắt gọn dải sản phẩm

Trong báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2026, CEO Michael Leiters đã đưa ra những định hướng ban đầu nhằm vực dậy hãng xe thể thao thuộc tập đoàn Volkswagen. Ông cam kết chuyển hướng sang các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn đồng thời đẩy mạnh cắt giảm chi phí.

Đối với một thương hiệu cao cấp, dải sản phẩm của Porsche khá phong phú với các dòng xe thể thao (911, Boxster, Cayman), SUV (Macan và Cayenne) và sedan (Panamera và Taycan).

Porsche sẽ đơn giản hóa danh mục sản phẩm và tập trung vào các dòng xe thể thao như 911, Boxster/Cayman cùng dòng SUV Cayenne. Những mẫu xe này có thể được cá nhân hóa với nhiều tùy chọn cao cấp, yếu tố giúp gia tăng đáng kể biên lợi nhuận.

Hiện Porsche đang cung cấp danh mục toàn cầu gồm 6 dòng xe, trải dài từ SUV cỡ nhỏ Macan đến các mẫu xe thể thao hiệu suất cao và xe điện. Ông Leiters nhấn mạnh: "Chúng tôi phải tinh gọn hơn, đó là điều chắc chắn. Chúng tôi không theo đuổi sản lượng".

Vị CEO mới cho biết sẽ đơn giản hóa danh mục sản phẩm và tập trung vào các dòng xe thể thao như 911, Boxster/Cayman cùng dòng SUV Cayenne. Trong năm 2028, hãng có thể ra mắt dòng SUV cỡ lớn cạnh tranh với Mercedes-Benz GLS hay BMW X7.

Trung Quốc, vốn từng là thị trường sinh lợi lớn, đã chứng kiến doanh số giảm hơn 25% trong năm 2025. Nguyên nhân là sự cạnh tranh từ các hãng xe nội địa như BYD và Xiaomi, vốn tung ra nhiều mẫu SUV hạng sang giá dễ tiếp cận hơn và tích hợp công nghệ cao.

Ông Leiters cho rằng thị trường Trung Quốc vẫn còn tiềm năng trong phân khúc xe động cơ đốt trong, nhưng nhấn mạnh thương hiệu sẽ không tham gia cuộc cạnh tranh khốc liệt trong mảng xe điện - nơi đang diễn ra cuộc chiến giá cả gay gắt.

Porsche tiếp tục cắt giảm nhân sự mạnh tay

Số lượng xe được bàn giao trong năm năm 2025 thấp hơn 10%, với mức giảm ở gần như tất cả các khu vực ngoại trừ Mỹ - nơi doanh số gần như đi ngang. Biên lợi nhuận hoạt động của hãng đã sụt xuống chỉ còn 1,1% trong năm 2025, giảm mạnh so với 14,1% của năm trước đó. Porsche dự báo con số này có thể phục hồi lên mức 5,5% đến 7,5% vào năm 2026.

Sau một năm 2025 đầy biến động với biên lợi nhuận sụt giảm xuống còn 1,1%, ông Michael Leiters sẽ tập trung mạnh về việc cắt giảm chi phí và dải sản phẩm, và kỳ vọng sẽ đưa con số này trở lại khoảng 5,5% đến 7,5% vào năm 2026.

Công ty cũng giảm mức cổ tức đề xuất cho năm tài chính vừa qua xuống còn 1 Euro/cổ phiếu thường và 1,01 Euro/cổ phiếu ưu đãi sau khi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi 3,9 tỷ Euro chi phí bất thường. Trong đó có khoảng 2,4 tỷ Euro liên quan đến việc điều chỉnh chiến lược xe điện và khoảng 700 triệu Euro chi phí thuế quan.

Quyết định điều chỉnh chiến lược đã được CEO tiền nhiệm Oliver Blume, người vẫn đang giữ vị trí CEO của Volkswagen, công bố trước khi rời vị trí tại Porsche. Ông Blume trước đó đã đàm phán cắt giảm gần 4.000 việc làm tại thương hiệu xe thể thao này.

Chưa rõ ông Michael Leiters sẽ "xuống tay" với dòng xe nào. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng hơn 4.000 việc làm tại Porsche có khả năng bị xóa sổ trong tương lai gần.

Tuy nhiên, vị CEO mới cho rằng con số này "chưa đủ" và nhiều biện pháp tiếp theo vẫn đang được xem xét. Ông Michael Leiters, người từng khởi nghiệp tại Porsche trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công nghệ tại Ferrari và CEO của McLaren, cho biết sẽ công bố chi tiết hơn về chiến lược mới của hãng vào quý III năm nay.