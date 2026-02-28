Porsche chuẩn bị ra mắt SUV đối đầu Mercedes-Benz GLS và BMW X7

Thay vì cấu hình thuần điện, Porsche K1 dự kiến sẽ sử dụng động cơ V6 và V8 với công suất có thể vượt mức 700 mã lực.

Mẫu SUV đầu bảng 7 chỗ hoàn toàn mới của Porsche, vốn được biết đến nội bộ với mã K1, sẽ không còn là xe thuần điện như kế hoạch ban đầu. Thay vào đó, chiếc SUV này sẽ dùng chung nền tảng với Audi Q9 sắp ra mắt và được trang bị động cơ V6 và V8 hiệu suất cao.

Porsche K1 đối đầu với Mercedes-Benz GLS và BMW X7

Porsche K1 sẽ là mẫu SUV lớn nhất và đắt nhất trong dải sản phẩm, được hãng mô tả thuộc phân khúc SUV hạng D. Xe dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2028, mở ra một vị thế hoàn toàn mới mà thương hiệu xe thể thao Đức trước đây chưa từng khai phá.

Dự án mẫu SUV đầu bảng K1 sử dụng động cơ điện đã bị trì hoãn, thay thế bằng cơ cấu PHEV kết hợp động cơ V6 và V8. Mẫu xe này sẽ chia sẻ cấu trúc công nghệ với chiếc Audi Q9 chuẩn bị ra mắt.

Porsche K1 được định hướng là mẫu SUV thuần điện, phát triển trên nền tảng Scalable Systems Platform (SSP) của tập đoàn Volkswagen. Tuy nhiên, những trì hoãn trong quá trình hoàn thiện nền tảng này, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phần mềm cùng với sự chững lại của thị trường xe điện, đã buộc hãng phải điều chỉnh chiến lược.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh hãng đối mặt với áp lực tài chính gia tăng và chi phí phát triển xe điện ngày càng lớn. Việc chuyển sang sử dụng chung nền tảng với Audi Q9 được xem là giải pháp quan trọng giúp Porsche tối ưu chi phí, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thương mại hóa mẫu SUV đầu bảng mới.

Porsche K1 sẽ được phát triển trên kiến trúc Premium Platform Combustion (PPC) của Tập đoàn Volkswagen, thay vì nền tảng thuần điện Scalable Systems Platform (SSP) như kế hoạch trước đó.

Porsche K1 sẽ được phát triển trên kiến trúc Premium Platform Combustion (PPC) của tập đoàn Volkswagen, nền tảng dành cho các mẫu xe động cơ đốt trong cao cấp thế hệ mới. Đây cũng là cơ sở để Audi phát triển Q9, mẫu SUV 7 chỗ định vị cao nhất của hãng, tập trung chủ yếu vào các thị trường Mỹ, Trung Đông và Trung Quốc.

Nhờ nền tảng PPC, Porsche K1 có thể sử dụng các động cơ V6 turbo 3.0L và V8 twin-turbo 4.0L, đi kèm cơ cấu PHEV thế hệ mới cho ra công suất tương đương mẫu Cayenne hiện tại (từ 353 đến 739 mã lực).

Porsche K1 được sản xuất tại Slovakia, vẫn có thể bổ sung bản EV

Porsche K1 cũng được kỳ vọng có nhiều cấu hình nội thất khác nhau, bao gồm bản 4, 5 và 7 chỗ ngồi. Với kích thước lớn, thông số kỹ thuật cao cấp và sự linh hoạt về chỗ ngồi, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với BMW X7, Mercedes-Benz GLS hay Lexus LX trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn.

Với kích thước lớn, K1 sẽ được trang bị đầy đủ cấu hình 4, 5 hoặc 7 chỗ ngồi tương tự Lexus LX, cho phép khách hàng có thể lựa chọn giữa phong cách sang trọng lẫn thể thao.

Dù chuyển hướng sang động cơ đốt trong ở giai đoạn đầu, Porsche xác nhận một phiên bản K1 thuần điện vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn. Các biến thể chạy xăng và PHEV của K1 dự kiến sẽ ra mắt sau khoảng 12 tháng kể từ khi Audi Q9 chính thức trình làng vào năm tới.

Mỹ và Trung Quốc mới là hai khu vực then chốt quyết định thành công lâu dài của mẫu SUV này. Porsche K1 nhiều khả năng sẽ được sản xuất cùng dây chuyền với Audi Q9 tại nhà máy của Tập đoàn Volkswagen ở Bratislava, Slovakia.

Đây cũng là nơi lắp ráp phiên bản thuần điện của Cayenne trong tương lai, mở ra khả năng sản xuất K1 Electric tại cùng địa điểm. Trước đó, thương hiệu từng dự định sản xuất K1 thuần điện tại Leipzig (Đức). Tuy nhiên, chi phí sản xuất gia tăng đã buộc hãng phải tìm kiếm phương án thay thế có chi phí hợp lý hơn.

Việc thay thế cơ cấu BEV bằng PHEV cho thấy định hướng mới của tập đoàn Volkswagen nói chung và Porsche nói riêng trong bài toàn điện hóa, vốn đang thay đổi khi nhu cầu về các dòng xe điện hạng sang đang sụt giảm.

Với việc chuyển hướng sang nền tảng động cơ đốt trong và chia sẻ công nghệ cùng Audi, Porsche K1 hứa hẹn trở thành một trong những quân bài chiến lược quan trọng nhất của hãng trong giai đoạn cuối thập niên này khi vừa đảm bảo lợi nhuận, vừa duy trì hình ảnh hiệu suất cao đặc trưng của thương hiệu.