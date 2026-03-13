Ford quyết giữ 'linh hồn' cho biểu tượng Mustang

Hộp số sàn được cho là chốt chặn quan trọng để bảo tồn niềm vui lái xe, nhất là trên một dòng xe cơ bắp như Ford Mustang.

Khi đề cập đến tương lai, phần lớn nhà sản xuất ôtô lúc này sẽ nhắc đến phạm vi hoạt động của ôtô điện, các bản cập nhật phần mềm và công nghệ tự lái.

Tại Ford, giới lãnh đạo dường như dành ra một phần quan trọng mang đậm tính cơ khí hơn nhiều. Gần đây, CEO Jim Farley đã nhấn mạnh rằng hộp số sàn trên biểu tượng xe cơ bắp Ford Mustang sẽ không bị loại bỏ theo cách âm thầm như với nhiều mẫu xe khác.

Số sàn là niềm vui lái xe

Chia sẻ với CarExpert trước thềm GP Melbourne, Jim Farley đã khẳng định Ford sẽ không bao giờ từ bỏ hộp số sàn, trừ khi không còn cách nào khác.

Trong ngành công nghiệp ôtô, hộp số sàn đang biến mất với tốc độ đáng ngạc nhiên. Tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn, hộp số tự động thông minh hơn và thói quen mua xe thay đổi đã khiến nhiều thương hiệu từ bỏ các phiên bản số sàn.

Ngay cả trong lĩnh vực xe thể thao, các hộp số ly hợp kép với khả năng sang số nhanh như chớp đang thống trị các bảng thông số kỹ thuật cũng như trên các các đường đua drag.

Ford muốn duy trì tùy chọn số sàn trên dòng xe cơ bắp Mustang. Ảnh: Ford.

Dòng xe cơ bắp Mustang ngược lại, mang ý nghĩa đặc biệt với Ford. Chiếc Mustang huyền thoại không chỉ là mẫu xe đơn thuần về khả năng tăng tốc hay chạy theo xu hướng.

Hộp số sàn buộc người lái phải tham gia tích cực vào quá trình điều khiển xe. Đây được xem là yêu cầu của những người đam mê ôtô mà ngay cả BMW gần đây cũng ám chỉ, có thể không phải lúc nào hãng cũng có thể đáp ứng.

Sự tương tác đó được Carscoops nhận định là một phần lý do đưa Ford Mustang trở thành biểu tượng văn hóa tại Mỹ như hiện tại.

Thế hệ Ford Mustang mới nhất vẫn có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp trên phiên bản GT, đi cùng động cơ V8. Quyết định đó được cho là không dễ dàng với Ford.

Số sàn là tốn kém

Việc phát triển và nhận chứng nhận đạt chuẩn cho hộp số sàn trong bối cảnh pháp lý hiện nay là nỗ lực tốn kém. Chuỗi cung ứng được tối ưu hóa cho các hộp số tự động sản xuất trên quy mô lớn.

Xét về khía cạnh kinh doanh thuần túy, việc loại bỏ các tùy chọn số sàn sẽ là hành động dễ dàng hơn cho bất kỳ hãng xe nào, kể cả Ford.

Ford Mustang số sàn vẫn có tệp khách hàng nhất định. Ảnh: Ford.

Tuy nhiên, một tỷ lệ đáng kể khách hàng quan tâm Ford Mustang vẫn đang tiếp tục chọn mua hộp số sàn. Ford thừa nhận nhu cầu vẫn đủ mạnh để duy trì tùy chọn này cho những người đam mê.

“Tôi thực sự tin rằng Ford sẽ là hãng xe phục vụ tốt nhất cho khách hàng bình dân và những tay lái với ngọn lửa đam mê. Điều đó đang mở rộng sang cả mảng off-road cũng như on-road. Ford không có mẫu xe nào nhàm chán cả”, CEO Jim Farley kết luận.