Đỗ xe đúng luật - 25 cm từ mép vỉa hè hay vạch kẻ đường?

Xuất hiện tranh cãi liên quan đến cách đỗ xe đúng luật. Nhiều người vẫn còn bối rối giữa các khái niệm như lề đường, vỉa hè và vạch kẻ đường.

Mạng xã hội Việt gần đây xuất hiện tình huống gây tranh cãi về cách đỗ xe đúng luật. Hai chiếc ôtô dừng đỗ trên cùng đoạn đường, một chiếc nằm sát mép vỉa hè, một chiếc nằm sát vạch kẻ đường. Xe nào đỗ đúng?

Đỗ xe sát lề đường, vỉa hè bên phải

Điều 18 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (Luật Giao thông 2024) quy định rằng trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chỉ được dừng, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy. Trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ cũng chỉ được dừng, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình.

Tài xế cần đảm bảo khoảng cách không quá 25 cm từ bánh xe đến mép lề đường, vỉa hè bên phải. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Quan trọng nhất, Luật Giao thông 2024 nêu rõ bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 25 cm, đồng thời không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy, ôtô buộc phải dừng đỗ sát vào mép bó vỉa, đảm bảo khoảng cách từ bánh xe gần nhất - tức bánh xe bên phụ - không cách xa lề đường, mép bó vỉa quá 25 cm.

Tình huống gây tranh cãi như trên xuất phát từ thực tế rằng vẫn còn khá nhiều người bị bối rối giữa các khái niệm "lề đường, vỉa hè" và "vạch kẻ đường".

Sát vị trí lề đường, vỉa hè thường bố trí vạch kẻ 3.1 theo Quy chuẩn QCVN 41:2019. Vạch này dùng để giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy hoặc vạch phân cách làn xe cơ giới và làn xe thô sơ, xe chạy được phép đè lên vạch khi cần thiết.

Vạch 3.1 bố trí gần mép lề đường, vỉa hè và cho phép xe đè lên vạch. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Như vậy, tài xế cần đảm bảo ôtô dừng đỗ sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình, với khoảng cách từ bánh xe gần nhất đến lề đường, vỉa hè không vượt quá 25 cm. Việc cho xe đè lên vạch kẻ để đảm bảo khoảng cách nói trên là phù hợp và đúng luật.

Nếu không dừng, đỗ xe đúng quy định, người điều khiển ôtô có thể bị xử phạt từ 600.000 đồng đến tối đa 3 triệu đồng tùy hành vi vi phạm, theo nội dung Nghị định 168. Nếu đỗ xe sai quy định dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên thành 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đỗ xe thế nào cho đúng luật?

Bên cạnh các quy định về đỗ xe sát lề đường, vỉa hè bên phải như đề cập phía trên, người điều khiển ôtô cũng cần lưu ý thêm vài quy định khác liên quan đến dừng, đỗ xe.

Trong Điều 18 Luật Giao thông 2024, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ được lưu ý khi dừng, đỗ xe trên đường cần có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra, vào vị trí dừng, đỗ xe.

Tài xế cũng không được dừng, đỗ xe bên trái đường một chiều, trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất, trên cầu và tại gầm cầu vượt, trừ những nơi cho phép dừng, đỗ xe.

Đảm bảo đỗ xe đúng luật để tránh các khoản tiền phạt. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Tại vị trí đường giao nhau và trong phạm vi 5 m tính từ mép đường giao nhau, tài xế cũng không được dừng đỗ. Phương tiện giao thông không được dừng đỗ trên đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước.

Điều 18 Luật Giao thông 2024 cũng lưu ý tài xế không được phép cho xe dừng, đỗ cách ôtô đang đỗ ngược chiều dưới 20 m trên đường phố hẹp, hoặc dưới 40 m nếu đó là đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường.

Các vị trí cấm dừng, đỗ khác bao gồm phần đường dành cho người đi bộ, điểm đón và trả khách, trước cổng và trong phạm vi 5 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra vào.