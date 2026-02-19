Lái ôtô chơi Tết, đỗ xe thế nào để tránh rắc rối đầu năm?

Người lái nên lưu ý gì trong việc dừng, đỗ xe để tránh các rắc rối, tranh cãi không đáng có vào dịp lễ Tết đầu năm?

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, khi lưu lượng phương tiện đổ ra đường để du xuân và chúc Tết tăng đột biến, câu chuyện tìm chỗ dừng đỗ ôtô trở thành nỗi "ám ảnh" của không ít tài xế. Chỉ cần một chút thiếu quan sát hay kém tinh tế trong cách đỗ xe, niềm vui ngày Tết có thể nhanh chóng biến thành những rắc rối không đáng có.

Đỗ xe trên vỉa hè, trước cửa nhà

Tại các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội, việc các gia đình tận dụng vỉa hè hoặc lòng đường trước cửa nhà để đỗ xe chúc Tết là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc đỗ xe chắn ngang lối đi hoặc che khuất hoàn toàn cửa nhà người khác là hành vi dễ gây tranh cãi.

Xe đỗ trước cửa nhà, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trong ngõ vào dịp Tết. Ảnh: Facebook/Phạm Anh Tuấn.

Trong trường hợp cần lái ôtô chúc Tết tại các khu dân cư lạ, chủ xe nên quan sát kỹ lối ra, vào của các căn hộ lân cận. Người lái cũng nên để lại số điện thoại liên lạc dán trên kính lái để người dân có thể gọi ngay khi cần di chuyển xe, tránh những xung đột đầu năm.

Đỗ xe dưới lòng đường

Dịp lễ Tết cũng là lúc nhiều gia đình tại các khu đô thị chọn cách di chuyển nội đô du xuân. Với tình trạng giao thông đông đúc ở các khu vực nội thành, một số chủ xe vô tình đỗ ôtô dưới lòng đường với tâm lý "không lo bị phạt vào ngày đầu năm".

Tuy nhiên, việc đỗ xe ngược chiều lưu thông, đỗ tại nơi có biển cấm dừng cấm đỗ, hoặc đỗ gần khu vực ngã tư, trạm xe buýt vẫn sẽ bị ghi hình và xử phạt như ngày thường thông qua hệ thống camera giám sát giao thông vẫn đang hoạt động xuyên suốt.

Đỗ xe dưới lòng đường, trước cổng chùa có thể khiến chủ xe bị phạt trong dịp Tết. Ảnh: Facebook/Kien Nong Dan.

Ngoài ra, khi đỗ xe tại các khu vực vui chơi công cộng, chùa chiền hay công viên, chủ xe nên ưu tiên chọn các bãi giữ xe chính quy dù mức giá có thể tăng nhẹ. Lựa chọn đỗ xe tràn lan trên lòng đường không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn khiến chủ xe có thể nhận "vé phạt" dịp đầu năm mới.

Nhìn chung, lái xe đi chúc Tết là để tận hưởng không khí đoàn viên và niềm vui sum họp. Một chút tinh tế trong cách quan sát và sự tuân thủ quy định giao thông chính là cách để mỗi chuyến du xuân trở nên trọn vẹn và bình an nhất.