Hãng xe Mỹ tăng tối đa công suất lắp ráp ôtô ở Hàn Quốc

Các nhà máy của General Motors ở Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi công suất, biến xứ sở kim chi thành trung tâm xuất khẩu mới của nhà sản xuất ôtô Mỹ.

Theo Carscoops, thị trường Mỹ là nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi thuế quan, nhưng điều này không ngăn cản khách Mỹ mua những chiếc xe giá rẻ của General Motors. Đây là động lực thúc đẩy General Motors tăng tối đa công suất thường niên tại các nhà máy ở Hàn Quốc lên thành nửa triệu xe/năm.

Những thay đổi trong chính sách thuế quan ở Mỹ chắc chắn sẽ khiến những mẫu xe này đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường vẫn có và General Motors hiểu rõ bản thân có thể tăng cường sản xuất ở Hàn Quốc để đáp ứng.

General Motors đang cho xuất xưởng các mẫu xe gồm Chevrolet Trailblazer và Chevrolet Trax, cùng với Buick Envista và Encore GX tại Hàn Quốc. Bốn mẫu xe này đã mang về cho General Motors lượng doanh số 400.000 xe vào năm 2025, chưa có dấu hiệu suy giảm. General Motors cũng vì thế chưa có lý do nào để dời dây chuyền sản xuất loạt xe này ra khỏi Hàn Quốc.

Trang tin Auto News trích dẫn các nguồn tin từ Hàn Quốc cho hay mục tiêu của General Motors là vận hành hết công suất các nhà máy Incheon và Changwon, từ đó có thể đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu.

General Motors không công khai các mục tiêu sản lượng cụ thể, tuy nhiên xác nhận kế hoạch tối đa hóa công suất.

Tổng thống Donald Trump gần đây đe dọa sẽ tăng thuế quan với xe sản xuất tại Hàn Quốc nhập khẩu vào Mỹ, từ 15% lên thành 25%.

Điều này được cho là tạo ra sự bất ổn, nhưng ít nhất cho đến hiện tại, General Motors dường như chưa muốn tạo ra những thay đổi với dây chuyền lắp ráp ôtô tại Hàn Quốc.

Với riêng General Motors, Hàn Quốc đang dần chuyển từ một “thị trường tiêu thụ” thành một “cỗ máy xuất khẩu”.

Nhà sản xuất ôtô Mỹ từng bán khoảng 170.000 xe cho khách hàng xứ sở kim chi, nhưng doanh số đã giảm về hơn 15.000 xe trong năm ngoái do sự phổ biến áp đảo từ nhóm thương hiệu nội địa như Kia, Hyundai và Genesis.

General Motors vì thế xem Hàn Quốc là địa chỉ sản xuất để xuất khẩu, hơn là nơi có thể đặt kỳ vọng tăng trưởng doanh số.

Nếu General Motors đạt được mục tiêu sản xuất 500.000 xe/năm tại Hàn Quốc, nhà sản xuất ôtô Mỹ sẽ củng cố sự tự tin vào chiến lược đang thực hiện tại quốc gia Đông Á này.

Theo Carscoops, điều này còn phản ánh một thực tế lớn hơn, rằng SUV giá rẻ đang thúc đẩy doanh số, và General Motors sẵn sàng chấp nhận những khó khăn về thuế quan để duy trì dòng sản phẩm này.