Đầu năm, Toyota lại bị kiện?

Vụ kiện vừa diễn ra có thể ảnh hưởng không chỉ đến Toyota, mà còn có Lexus.

Toyota đang rơi vào rắc rối pháp lý nghiêm trọng liên quan đến một trong những loại hộp số phổ biến nhất của mình.

Ba vụ kiện tập thể mới nhất cáo buộc rằng hộp số tự động 8 cấp mã UA80 của hãng dễ bị hỏng hóc sớm, gây lo ngại về độ bền dài hạn và giá trị bán lại của xe. Vụ kiện mới nhất vừa được đệ trình lên Tòa án Quận bang New Jersey (Mỹ), cho thấy vấn đề không còn gói gọn trong một khu vực mà đang lan rộng khắp hệ thống.

Theo nội dung đơn kiện, hộp số UA80 gặp phải hai lỗi cốt lõi được cho là "vốn dĩ nguy hiểm". Cụ thể, lỗi cơ khí khiến nhiệt độ bên trong hộp số tăng quá cao, làm tăng tốc độ mài mòn và biến chất dầu hộp số. Thứ hai là lỗi phần mềm khiến xe chuyển số quá sớm, gây áp lực không cần thiết lên các bộ phận bên trong.

Những lỗi này dẫn đến các hiện tượng như xe rung giật, trượt số, rò rỉ dầu, có mùi khét hoặc thậm chí mất điện đột ngột khi đang di chuyển.

Vụ kiện nhắm đến những mẫu xe được trang bị hộp số 8 cấp của Toyota, ví dụ Grand Highlander hay Camry. Ảnh: Toyota.

Ông James LaBoutheller, chủ sở hữu chiếc Toyota Camry XSE 2020 là một trong những nguyên đơn, cho biết bản thân đã bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Sau khi phát hiện tiếng động lạ, đại lý yêu cầu thay hộp số mới. Dù Toyota đồng ý cung cấp linh kiện, nhưng ông vẫn phải tự chi trả hàng nghìn USD chi phí nhân công lắp đặt.

Các nguyên đơn cáo buộc rằng Toyota đã biết về những lỗi này từ quá trình thử nghiệm độ bền trước khi bán xe ra thị trường, nhưng đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo từ dữ liệu nội bộ và khiếu nại của khách hàng.

Danh sách các mẫu ôtô có khả năng bị ảnh hưởng trải dài trên nhiều phân khúc, từ Toyota Sienna 2017-2020, Camry 2018-2024 đến Highlander 2017-nay. Ngoài ra, đây cũng là hộp số xuất hiện trên những mẫu xe sang từ thương hiệu Lexus, bao gồm chiếc RX 350, ES 250, ES 350 hay TX 350.

Đáng chú ý, đơn kiện còn chỉ ra rằng Toyota đã thực hiện các bản cập nhật phần mềm nhằm cải thiện hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, nhưng vô tình lại làm tăng tốc độ mài mòn hộp số.

Trong khi đó, hãng vẫn khẳng định với khách hàng rằng xe của họ hoạt động bình thường và thường xuyên từ chối bảo hành khi xe vừa bước qua ngưỡng số km quy định.