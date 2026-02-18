Ford sẽ lắp ráp ôtô Trung Quốc ngay tại Mỹ?

Bắt tay với Ford có thể là một trong những bước đầu tiên giúp ôtô Trung Quốc tiến vào thị trường Mỹ.

Theo Motor1, từng có thông tin cho rằng Ford có thể hợp tác với các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, tận dụng nhà máy ở Valencia (Tây Ban Nha) để lắp ráp ôtô các thương hiệu đến từ quốc gia tỷ dân. Giờ đây, Ford được cho là đã bắt đầu các cuộc thảo luận để thực hiện tương tự tại Mỹ.

Trong khuôn khổ Triển lãm ôtô Detroit vừa qua, CEO Jim Farley đã có những thảo luận về ý tưởng này với các thành viên nội các của Tổng thống Donald Trump, bao gồm Đại diện Thương mại Jamieson Greer, Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy và Giám đốc cơ quan Bảo vệ môi trường Lee Zeldin.

Những đề xuất này bao gồm việc các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc thành lập liên doanh với các hãng xe Mỹ. Theo cấu trúc được đề xuất, các hãng xe Mỹ sẽ nắm giữ cổ phần kiểm soát, cung cấp các biện pháp bảo vệ cho ngành công nghiệp ôtô xứ cờ hoa. Lợi nhuận và cả công nghệ sẽ được chia sẻ giữa các đối tác.

Trước đó, Canada đã có động thái “mở cửa” với xe điện Trung Quốc thông qua thỏa thuận, cho phép 49.000 xe điện sản xuất tại Trung Quốc nhập khẩu vào quốc gia Bắc Mỹ với mức thuế nhập khẩu 6,1%. Một hình mẫu liên doanh tương tự đề xuất tại Mỹ cũng đã được lên kế hoạch thiết lập.

Tập đoàn Geely của Trung Quốc gần đây cũng công bố kế hoạch bắt đầu sản xuất ôtô tại Mỹ trong vài năm tới. Geely sở hữu các thương hiệu Lotus, Polestar và Volvo, do đó có thể tận dụng nhà máy Volvo ở tiểu bang South Carolina làm địa chỉ lắp ráp xe.

Quay trở lại với Ford, nếu đề xuất liên doanh của nhà sản xuất ôtô này nhận được sự ủng hộ từ chính quyền, đây có thể trở htành hình mẫu cho cách mà các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc có thể thiết lập vị thế tại thị trường Mỹ.