Ford chuẩn bị ra mắt loạt xe giá rẻ dưới 40.000 USD

Ford đang chuẩn bị tung thêm nhiều mẫu xe hoàn toàn mới có giá dưới 40.000 USD, nhằm giải bài toán khả năng chi trả và giữ chân khách hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Ford vừa trấn an hệ thống đại lý tại Mỹ rằng hãng sẽ sớm bổ sung thêm nhiều mẫu xe có giá dễ tiếp cận hơn, trong bối cảnh bài toán giá cả đang trở thành mối quan tâm lớn của cả hãng lẫn các nhà bán lẻ.

Ford ra mắt ít nhất 5 dòng xe giá rẻ trước năm 2030

Phát biểu tại cuộc họp bên lề triển lãm NADA Show, lãnh đạo Ford cho biết từ nay đến cuối thập kỷ này, hãng sẽ đưa vào danh mục ít nhất 5 mẫu xe mới có giá dưới 40.000 USD , bắt đầu bằng một mẫu bán tải điện cỡ trung ra mắt vào năm tới. Ông Andrew Frick, Chủ tịch Ford Blue and Model e, khẳng định các mẫu xe này sẽ sử dụng đa dạng hệ truyền động, từ động cơ đốt trong, hybrid cho đến thuần điện.

Mẫu bán tải thuần điện dựa trên nền tảng Universal EV (UEV) sẽ là dòng sản phẩm giá rẻ đầu tiên mà Ford giới thiệu trong thập niên này, vốn sẽ có mức giá cạnh tranh dưới 40.000 USD .

Ông Frick cho biết: "Những mẫu xe đó sẽ trải rộng trên toàn bộ dải sản phẩm - từ sedan, bán tải, SUV cho tới van - và đều là các thiết kế hoàn toàn mới, không phải bản nâng cấp của xe cũ. Điều này sẽ giúp hoàn thiện danh mục sản phẩm, nhưng trong ngắn hạn chúng tôi vẫn cần thêm các giải pháp mang tính chiến thuật để hỗ trợ khả năng chi trả".

Vấn đề giá cả trở nên nhạy cảm hơn kể từ khi Ford ngừng sản xuất mẫu crossover phổ thông Escape vào tháng 12/2025, vốn được xem là dòng xe nhập môn quan trọng của hãng tại thị trường Mỹ. Tại cuộc họp ngày 4/2, các lãnh đạo Ford đã trình bày nhiều biện pháp nhằm cải thiện khả năng tiếp cận xe mới, bao gồm việc tăng tỷ trọng các phiên bản tiêu chuẩn, giá thấp trên những mẫu như Explorer và Bronco.

Ford đẩy mạnh khả năng chi trả và sự trung thành của khách hàng

Đồng thời, tập đoàn cũng đẩy mạnh xe đã qua sử dụng có chứng nhận (CPO), mở rộng các gói tài chính trả góp dài hạn, triển khai chương trình dành cho người mua xe lần đầu và áp dụng ưu đãi riêng cho khách hàng đang sử dụng Ford Escape nhằm giữ họ ở lại với thương hiệu. Ông Frick cho biết sẽ có khoảng 10 chiến lược cụ thể để hỗ trợ khả năng chi trả.

Việc loại bỏ dòng xe nhập môn giá rẻ Ford Escape có thể khiến khách hàng tìm đến thương hiệu khác trong thời gian tới. Do đó, thương hiệu sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ tài chính khi mua xe mới cũng như xe đã qua sử dụng.

Theo 2 đại lý tham dự cuộc họp, Ford đặt mục tiêu giữ lại khoảng 70% khách hàng Edge và Escape không rời bỏ thương hiệu. Đồng thời, doanh số xe CPO thông qua chương trình Ford Blue Advantage được kỳ vọng tăng tới 30% trong năm nay. Ông Steve Blasing, Chủ tịch Hội đồng Đại lý Quốc gia Ford, chia sẻ sau cuộc họp: "Tôi thực sự hài lòng với kế hoạch này".

Thương hiệu "Blue Oval" cũng thông báo với các đại lý rằng hãng kỳ vọng tăng trưởng trong năm 2026, nối tiếp một năm 2025 khả quan hơn dự kiến khi doanh số tăng 6% và thị phần tăng thêm 0,6%. Ông Frick cho biết lợi nhuận của hệ thống đại lý Ford đã tăng 8% trong năm ngoái (tính đến tháng 10), mốc thời gian mà ông đánh giá là phản ánh chính xác nhất vì chưa chịu ảnh hưởng của các biến động cuối năm.

Ford ghi nhận doanh số tại Mỹ tăng 6% trong năm 2025 nhờ nhu cầu mạnh đối với xe hybrid và mẫu bán tải "giá rẻ" Maverick, bất chấp đà chững lại của xe điện.

Điều này đi ngược xu hướng chung của toàn ngành, vốn đang chứng kiến lợi nhuận suy giảm. Đáng chú ý, theo ông Frick, tất cả các dòng xe Ford, ngoại trừ Escape, đều ghi nhận thị phần cao hơn trong năm 2025.

Ông Frick nói: "Chúng tôi hiểu rằng sẽ vẫn bán Ford Escape trong một thời gian nữa, nhưng rồi sẽ đến lúc nguồn xe cạn kiệt. Điều đó không có nghĩa thương hiệu không thể tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận nhờ các dòng xe hiện có".

Trong bối cảnh bài toán giá cả đang trở thành mối quan tâm lớn của cả hãng lẫn các nhà bán lẻ, việc bổ sung các mẫu xe giá rẻ hoàn toàn mới cũng như tăng cường các chiến lược hỗ trợ tài chính có thể giúp Ford tăng trưởng trong tương lai gần.

Các đại lý tham dự cuộc họp cho biết Ford đặt mục tiêu để hệ thống đại lý tại Mỹ đạt tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu khoảng 3%, đồng thời hãng dự định gắn tiền thưởng của ban lãnh đạo với việc hoàn thành mục tiêu này.