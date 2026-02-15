Trung Quốc mạnh tay 'trấn áp' cuộc chiến giảm giá ôtô

Cuộc chiến giảm giá ôtô tại Trung Quốc đang gây ra những thiệt hại lớn cho ngành, và chính quyền quốc gia tỷ dân đã quyết định ra tay trấn áp.

Theo Carscoops, Chính phủ Trung Quốc đang tăng cường những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến giảm giá giữa các nhà sản xuất ôtô trong nước, sau khi doanh số giảm mạnh ngay tháng đầu năm mới.

Trong một động thái quyết liệt nhất từ trước đến nay, Trung Quốc sẽ áp đặt mức giá trần cho các nhà sản xuất ôtô địa phương.

Loạt hướng dẫn vừa được ban hành bởi Cục Quản lý thị trường Nhà nước đã cấm các hãng xe bán sản phẩm ở mức giá thấp hơn chi phí sản xuất - động thái từng được xem là một phần trong nỗ lực độc chiếm thị trường, cạnh tranh thiếu lành mạnh của vài nhà sản xuất ôtô.

Thông tin từ Hiệp hội các đại lý ôtô Trung Quốc cho biết cuộc chiến giá đã gây ra thiệt hại về sản lượng tương đương 471 tỷ NDT (khoảng 68 tỷ USD ) trong khoảng 3 năm gần đây.

Ở kỳ báo cáo đầu năm mới, doanh số toàn thị trường Trung Quốc giảm với tốc độ nhanh nhất trong 2 năm qua, khi lượng xe bán ra đã thấp hơn 19,5% so với tháng 1/2025.

Nếu so với tháng 12/2025, sức mua ôtô tại Trung Quốc giai đoạn đầu năm 2026 thậm chí còn giảm mạnh hơn.

Từ 2,2 triệu xe tháng cuối năm ngoái, doanh số toàn thị trường Trung Quốc giảm 36% về mức 1,4 triệu xe, theo thông tin do CTV News chia sẻ.

Một số chuyên gia phân tích dự báo nhu cầu thị trường ôtô mới tại Trung Quốc sẽ còn tiếp tục giảm trong năm nay, dự kiến thấp hơn 3% cho cả năm 2026.

Các nhà sản xuất ôtô được cho là có thể bù đắp những thiệt hại từ doanh số nội địa sa sút thông qua hoạt động xuất khẩu. Chẳng hạn, BYD đặt mục tiêu xuất khẩu 1,3 triệu xe thuần điện và hybrid cắm sạc trong năm nay, cao hơn mức 1,05 triệu xe đạt được hồi năm ngoái.

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cảnh báo các hãng xe không tuân thủ loạt quy định mới có thể phải đối mặt rủi ro pháp lý đáng kể, dù không nêu rõ những chế tài nào sẽ được áp dụng.

Lệnh cấm mới liên quan đến quy định về giá bán so với chi phí sản xuất, theo Carscoops, không phải là biện pháp duy nhất của Trung Quốc để trấn áp cuộc chiến giá xe điện.

Sự giám sát chặt chẽ hơn từ Chính phủ đã khiến nhiều nhà sản xuất ôtô lớn tại Trung Quốc giảm chu kỳ thanh toán cho nhà cung cấp, từ trung bình 300 ngày xuống còn dưới 60 ngày.

Báo cáo của South China Morning Post cho hay nhiều thương hiệu ôtô Trung Quốc thường xuyên kéo dài chu kỳ thanh toán nhằm duy trì dự trữ tiền mặt. Cách làm này cho phép họ đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, động thái siết chặt giám sát từ Chính phủ dường như đang tạo ra những thay đổi đáng kể đến diện mạo ngành công nghiệp ôtô nước này.

“Nếu không trì hoãn thanh toán cho các nhà cung cấp, những hãng xe Trung Quốc sẽ không có đủ tiền để duy trì các cuộc chiến giảm giá”, ông Chen Jinzhu, CEO của công ty tư vấn Shanghai Mingling Auto Service, chia sẻ nhận định.