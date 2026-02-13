Dấu hiệu pin thể rắn đã sẵn sàng ra mắt

Trung Quốc chuẩn bị ban hành bộ tiêu chuẩn riêng cho pin thể rắn, tạo tiền đề cho quá trình sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm sau.

Theo Car News China, Trung Quốc dự kiến ban hành bộ tiêu chuẩn riêng dành cho pin thể rắn vào tháng 7 tới đây. Động thái này nhằm chuẩn bị cho quá trình sản xuất hàng loạt pin thể rắn sẽ bắt đầu vào năm sau tại quốc gia tỷ dân.

Theo chia sẻ của Trung tâm Nghiên cứu và công nghệ ôtô Trung Quốc (CATARC), bản dự thảo tiêu chuẩn quốc gia GB/T “Pin thể rắn cho xe điện, Phần 1: Thuật ngữ và Phân loại” đã được hoàn thiện vào tháng 12/2025, đang trong giai đoạn thu thập ý kiến đóng góp cho đến ngày 28/2.

CATARC cho biết sẽ tổ chức các đợt thử nghiệm kiểm chứng trong tháng 2 nhằm tiếp tục hoàn thiện loạt phương pháp kiểm tra và xác nhận các chỉ số đánh giá.

Tiêu chuẩn mới dự kiến được xem xét và phê duyệt hoàn toàn vào tháng 4 tới đây, với ngày phát hành chính thức được cho là rơi vào tháng 7. Các quy định trong tiêu chuẩn sẽ tập trung vào thông tin cơ bản về pin thể rắn, bao gồm làm rõ định nghĩa các thuật ngữ pin lỏng, pin rắn-lỏng hay pin thể bán rắn, cùng với pin thể rắn hoàn toàn.

Các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn sẽ được tiếp tục ban hành trong tương lai. Những nội dung tiếp theo dự kiến bao gồm một số hướng dẫn và yêu cầu với chất điện phân rắn và các thành phần khác.

Hiện, pin thể rắn đang được nhiều nhà sản xuất ôtô và các hãng pin Trung Quốc tích cực phát triển do sở hữu nhiều ưu điểm. So với pin thông thường, pin thể rắn có mật độ năng lượng cao hơn kèm khả năng chống cháy.

Mật độ lưu trữ năng lượng phổ biến của pin thể rắn thường trên 300 Wh/kg. Chẳng hạn, pin của Dongfeng sở hữu mật độ 350 Wh/kg, khi lắp vào sedan điện eπ 007 cho phép xe vận hành trên quãng đường hơn 1.000 km, tỷ lệ bảo toàn dung lượng khả dụng đạt 72% ở nhiệt độ âm 30 độ C.

Trước đó, các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố đã phát triển thành công cực dương nanowire silicon với cấu trúc “thoáng khí” dành cho pin thể rắn.

Công nghệ này giúp bộ pin có độ an toàn cao hơn, mật độ năng lượng lớn hơn và hiệu suất chu kỳ vượt trội. BYD, Geely, Chery, GAC, Dongfeng, FAW và một số hãng xe khác sẽ bắt đầu thử nghiệm lắp đặt pin thể rắn từ năm tới.