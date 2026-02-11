BYD sản xuất pin thể rắn từ 2027

BYD dự kiến sản xuất pin thể rắn ở quy mô nhỏ từ năm sau, có thể trang bị cho các mẫu xe cao cấp, hoặc các dòng xe trình diễn.

Theo Car News China, BYD đã đạt được những bước tiến kỹ thuật quan trọng với pin thể rắn dùng chất điện phân sulfide, ghi nhận sự cải tiến rõ rệt về tuổi thọ chu kỳ và khả năng sạc nhanh.

BYD cho biết quá trình sản xuất thử ở quy mô nhỏ có thể bắt đầu từ năm 2027. BYD cũng xác nhận đang phát triển nhiều hướng công nghệ pin thể rắn khác nhau, trong đó chất điện phân sulfide được xem là trọng tâm chính.

Song song với pin thể rắn sulfide, BYD cũng đang đẩy mạnh nền tảng pin natri-ion thế hệ thứ ba. Công nghệ này được cho là có thể hỗ trợ đến 10.000 chu kỳ sạc-xả, tuy nhiên thời điểm sản xuất thương mại vẫn còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường và kế hoạch triển khai của khách hàng.

Hướng phát triển của BYD cho thấy chiến lược song song trong nghiên cứu công nghệ lưu trữ năng lượng, cùng lúc phát triển cả pin nền lithium và pin nền natri cho ôtô điện trong tương lai.

BYD từng chia sẻ kế hoạch lắp đặt pin thể rắn hoàn chỉnh trên các mẫu xe trình diễn vào khoảng năm 2027, kỳ vọng ứng dụng quy mô lớn từ sau năm 2030.

CTO mảng pin lithium của BYD từng cho biết chi phí pin thể rắn, nếu được sản xuất ở quy mô lớn, sẽ có thể đạt mức chi phí tương đương pin 3 thành phần sử dụng điện phân lỏng truyền thống, qua đó mở đường cho khả năng thương mại hóa rộng rãi.

Những đột phá trong công nghệ pin gần đây tập trung vào 2 lĩnh vực then chốt. Thứ nhất là cải thiện tuổi thọ pin, giải quyết hạn chế cố hữu liên quan độ ổn định chu kỳ của pin thể rắn - một trong những yếu tố ảnh hưởng tuổi thọ xe.

Thứ hai, các hãng pin cũng tìm cách nâng cao khả năng sạc nhanh, khắc phục nhược điểm vận chuyển ion chậm thường ghi nhận ở các thiết kế pin thể rắn giai đoạn đầu. Cả 2 cải tiến này đều đóng vai trò quyết định đến khả năng các hãng bắt đầu sản xuất pin thể rắn trong ngắn hạn.

Chất điện phân thể rắn sulfide được xem là con đường khả thi để sớm thương mại hóa pin thể rắn, nhờ độ dẫn ion cao và khả năng sản xuất. Tiến triển của BYD phản ánh xu hướng chung của ngành, tập trung sản xuất thử quy mô nhỏ trong khoảng năm 2025-2027 trước khi phạm vi ứng dụng từ thập kỷ sau.

BYD chưa xác nhận mẫu xe nào sẽ được trang bị pin thể rắn trước tiên. Tuy nhiên, mục tiêu sản xuất quy mô nhỏ ngay năm sau cho thấy công nghệ pin này nhiều khả năng sẽ được trang bị ban đầu trên xe cao cấp, hoặc các mẫu xe trình diễn.

Việc phổ cập rộng rãi hơn còn phụ thuộc vào khả năng mở rộng sản xuất, giảm chi phí và các yêu cầu từ khách hàng.