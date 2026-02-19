Cửa xe Toyota có thể mở bằng iPhone?

Không cần chìa khóa vật lý hay thẻ NFC, những chiếc Toyota đời mới nay có thể mở cửa chỉ bằng điện thoại iPhone.

Dù Apple đã ra mắt tính năng Digital Car Key từ năm 2020 và được hơn 30 hãng xe áp dụng, Toyota vẫn luôn là cái tên đứng ngoài cuộc chơi cho đến nay.

Thông tin về sự thay đổi này không được công bố qua một thông cáo báo chí hoành tráng mà lại bắt đầu từ chia sẻ của một chủ xe RAV4 trên diễn đàn Reddit. Toyota sau đó đã xác nhận với trang tin Carscoops rằng tính năng này gắn liền với hệ thống Toyota Audio Multimedia thế hệ mới nhất.

Tính năng chìa khóa kỹ thuật số giờ đây được quản lý trực tiếp trong ví điện tử (như Apple Wallet, Google Wallet hoặc Samsung Wallet) thay vì ứng dụng riêng của hãng.

"Khách hàng có thể khóa, mở khóa, khởi động và vận hành các mẫu ôtô Toyota hoặc Lexus hỗ trợ tính năng này. Người dùng cũng có thể chia sẻ quyền sử dụng chìa khóa với tối đa 5 người khác ngay trong ví điện tử của mình" người phát ngôn của hãng đã chia sẻ.

Hiện tại, RAV4 2026 là mẫu ôtô đầu tiên của Toyota sở hữu tính năng này. Trong thời gian tới, các dòng xe khác như Camry, Grand Highlander, Land Cruiser, Prius, Tacoma và Crown đời 2026 dự kiến cũng sẽ được cập nhật.

Để sử dụng ví chìa khóa này của Apple, chủ xe phải trả thêm khoảng 15 USD /tháng. Ảnh: Apple.

Về phía Lexus, mẫu ES 2026 ra mắt vào giai đoạn cuối năm nay sẽ là đại diện đầu tiên được trang bị giao diện thế hệ mới hỗ trợ Apple Car Key.

Tuy nhiên, có một vài điểm cần lưu ý đối với người dùng. Đầu tiên, tính năng này chỉ hoạt động khi có gói thuê bao Remote Connect Service.

Khách hàng mua xe mới sẽ được dùng thử miễn phí trong một năm, nhưng sau đó sẽ phải trả mức phí 15 USD /tháng. Ngoài ra, để sử dụng, người dùng Apple cần có iPhone 11 hoặc Apple Watch Series 6 trở lên. Một số thiết bị cao cấp của Google và Samsung cũng được hỗ trợ nhưng danh sách cụ thể vẫn chưa được công bố.