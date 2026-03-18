Mỗi 'siêu trạm sạc' của VinFast sẽ cùng lúc phục vụ 100 ôtô điện

Mạng lưới siêu trạm sạc của VinFast sẽ sử dụng năng lượng sạch từ điện gió, điện mặt trời.

Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green vừa công bố kế hoạch triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên cả nước ngay trong năm nay.

Tổng vốn đầu tư hệ thống này được công bố ở mức 10.000 tỷ đồng , mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ôtô điện với thời gian sạc chỉ từ 15 phút, sử dụng nguồn năng lượng sạch.

Chi tiết hơn, VinFast cho biết các siêu trạm sạc sẽ bố trí dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ lớn với khoảng cách hợp lý, tại khắp địa phận 34 tỉnh, thànht trên cả nước. Mỗi siêu trạm sạc dạng này được quy hoạch đến 100 súng sạc công suất 150 kW, đáp ứng nhu cầu sạc siêu nhanh.

Toàn bộ 99 trạm sạc siêu nhanh của VinFast dự kiến xây dựng trong năm nay sẽ sử dụng nguồn năng lượng sạch từ điện gió và điện mặt trời, được lưu trữ trong các hệ thống pin lưu trữ năng lượng cho VinFast nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Sẽ có 99 siêu trạm sạc đầu tiên được VinFast triển khai trong năm nay. Ảnh: VinFast.

Tính đến hết năm 2025, V-Green đã hoàn thiện quy hoạch 150.000 cổng sạc ôtô, xe máy điện trên cả nước. Giai đoạn tới, V-Green cho biết sẽ tập trung đầu tư trọng điểm các siêu trạm sạc, đồng thời mở rộng mạng lưới tủ đổi pin.

Hiện, mạng lưới trạm sạc công cộng, tủ đổi pin ngày càng phát triển được xem là nền tảng để VinFast đẩy mạnh tăng trưởng doanh số ở Việt Nam. Năm ngoái, ôtô điện VinFast đạt lượng tiêu thụ hơn 175.000 xe, còn xe máy điện cũng bán được 406.498 chiếc cho khách hàng Việt Nam.

VinFast hiện là thương hiệu dẫn đầu doanh số toàn thị trường Việt giai đoạn đầu năm 2026. Ở mảng xe máy điện, hãng này cũng tích cực ra mắt nhiều dòng xe hoán đổi pin, bên cạch gấp rút hoàn thiện mạng lưới tủ đổi pin hàng chục nghìn điểm trên toàn quốc.