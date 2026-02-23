Tata Punch.ev có giá từ 10.650 USD, tích hợp sạc nhanh và tùy chọn thuê pin, nhằm chinh phục phân khúc phổ thông.

Giữa bối cảnh xe điện giá rẻ vẫn loay hoay tìm chỗ đứng tại Ấn Độ, Tata Motors đặt cược lớn vào mẫu Punch.ev với mức giá dễ tiếp cận và khả năng sạc nhanh, kỳ vọng mở khóa phân khúc phổ thông - chìa khóa để phổ cập xe điện tại thị trường đông dân thứ ba thế giới.

Tata Punch.ev có giá chỉ hơn 10.000 USD

Tata Punch.ev phiên bản facelift có giá khởi điểm từ 10.650 USD . Phiên bản tầm xa có thể di chuyển 350 km sau mỗi lần sạc đầy được bán với giá 13.850 USD . Theo công bố của hãng, xe có thể sạc từ 20% lên 80% pin chỉ trong 26 phút bằng bộ sạc nhanh và đi kèm chế độ bảo hành pin trọn đời.

Tata Punch.ev ra mắt lần đầu vào tháng 1/2024 dựa trên nền tảng acti.ev (Advanced Connected Tech-Intelligent Electric Vehicle) của tập đoàn Ấn Độ. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sở hữu thiết kế và công nghệ tối ưu hơn.

Tata Motors còn đưa ra tùy chọn tách riêng giá xe và pin, giúp giảm giá mua ban đầu xuống còn 7.100 USD . Phần pin sẽ được thanh toán riêng theo mức 0,03 USD /km sử dụng, qua đó giảm đáng kể rào cản chi phí ban đầu - yếu tố then chốt với nhóm khách hàng phổ thông.

CEO Shailesh Chandra cho biết hãng đang nhắm trực diện vào phân khúc xe giá rẻ vốn chiếm tỷ trọng áp đảo tại Ấn Độ. Năm ngoái, khoảng 65% trong tổng số 4,6 triệu xe du lịch bán ra tại nước này có giá dưới 13.200 USD . Trong nhóm xe phổ thông này, xe điện chỉ chiếm vỏn vẹn 1,6%, trong khi tỷ lệ ở các phân khúc giá cao hơn đạt tới 10%.

Tata kỳ vọng điện hóa phân khúc giá rẻ với Punch.ev

Chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình điện hóa nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn. Mục tiêu được đặt ra là nâng tỷ lệ xe điện lên 30% tổng doanh số thị trường vào năm 2030, so với mức khoảng 5% hiện nay. Tuy nhiên, đà tăng trưởng doanh số EV gần đây đã chậm lại, buộc các hãng xe phải tung ra nhiều chương trình giảm giá để kích cầu.

Tata Punch.ev được kỳ vọng chinh phục phân khúc xe phổ thông giá rẻ, vốn có tỷ trọng xe điện chỉ 1,6%. Thậm chí, hãng còn mang đến phương án cho thuê pin giúp mức giá tiếp cận giảm xuống còn 7.100 USD .

Maruti Suzuki, nhà sản xuất ôtô lớn nhất Ấn Độ, cũng gia nhập phân khúc xe điện với mẫu SUV Suzuki e Vitara. Phiên bản tiêu chuẩn có giá từ khoảng 12.000 USD khi thuê pin, trong khi bản tầm xa được chào bán ở mức 22.000 USD .

Tata Motors là thương hiệu xe điện lớn nhất Ấn Độ, cạnh tranh với JSW MG Motor, liên doanh Ấn Độ của SAIC Motor, cùng Mahindra & Mahindra. Với chiến lược giá linh hoạt và tập trung giải quyết nỗi lo về sạc và pin, Tata kỳ vọng Punch.ev sẽ là quân bài chủ lực giúp hãng mở rộng tệp khách hàng và thúc đẩy quá trình phổ cập xe điện tại Ấn Độ.