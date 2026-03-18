Mercedes-Benz được cho là đang cân nhắc mở rộng hợp tác với đối tác Trung Quốc Geely nhằm phát triển thế hệ xe điện tiếp theo, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt trên thị trường toàn cầu.

Mercedes-Benz và Geely đã hợp tác với nhiều dự án trước đây, bao gồm thương hiệu xe đô thị Smart. Gần đây nhất, các phiên bản hybrid của Mercedes-Benz CLA thế hệ mới sử dụng động cơ do Geely phát triển.

Theo một báo cáo từ Trung Quốc, Mercedes-Benz đã có các cuộc thảo luận ở giai đoạn đầu với Geely liên quan đến định hướng phát triển EV trong tương lai. Các nguồn tin này cho biết những mẫu xe mới có thể sử dụng một số thành phần từ đối tác Trung Quốc, qua đó giúp cắt giảm chi phí kỹ thuật và rút ngắn thời gian phát triển.

Dù Geely từ chối bình luận, đại diện Mercedes-Benz xác nhận hãng "liên tục tìm kiếm các cách để tăng tốc, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển, cả tại Trung Quốc lẫn trên toàn cầu". Tuy nhiên, hãng cũng nhấn mạnh hiện chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến việc chia sẻ nền tảng xe giữa hai bên.

Động cơ 4 xy-lanh dung tích 1.5L trên CLA thế hệ mới, vốn được Geely phát triển, sản sinh công suất 136/163 mã lực, kết hợp cùng động cơ điện 30 mã lực, qua đó giúp tổng công suất hệ thống đạt mức 156/184 mã lực.

Động thái này phần nào trái ngược với chiến lược của Volkswagen, khi hãng xe Đức đã hợp tác với Xpeng để cùng phát triển kiến trúc cho các mẫu EV tương lai, bao gồm một mẫu sedan mới mang thương hiệu ID. Trong khi đó, các hãng Trung Quốc như BYD, Geely hay Chery đang vươn lên nhanh chóng, đặc biệt ở công nghệ pin và động cơ điện.

Mercedes-Benz và Geely đã có mối quan hệ hợp tác sâu rộng thông qua thương hiệu Smart. Từng nổi tiếng với các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, Smart hiện đã được tái định vị thành hãng xe điện, với thiết kế do Mercedes-Benz đảm nhiệm và phần kỹ thuật, sản xuất do Geely phụ trách.

Dù phủ nhận khả năng chia sẻ nền tảng, một báo cáo khác từ Trung Quốc cho biết Mercedes-Benz có thể phát triển nền tảng EV thế hệ mới dựa trên kiến trúc điện - điện tử GEA của Geely. Nền tảng này, được cho là mang tên mã "Phoenix", sẽ hướng đến các mẫu xe điện phổ thông bán trên toàn cầu và có thể ra mắt sớm nhất vào năm 2030, thay thế kiến trúc MMA hiện tại.