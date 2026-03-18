Tesla và LG Energy Solution bắt tay triển khai dự án pin 4,3 tỷ USD

Thỏa thuận 4,3 tỷ USD giữa Tesla và LG Energy Solution đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng pin nội địa và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc của Mỹ.

Chính phủ Mỹ vừa xác nhận hãng xe điện Tesla và nhà sản xuất pin Hàn Quốc LG Energy Solution đã ký kết thỏa thuận xây dựng một nhà máy sản xuất pin LFP dạng prismatic trị giá 4,3 tỷ USD tại Lansing, bang Michigan. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2027.

Theo thông báo từ Bộ Nội vụ Mỹ, các cell pin "Made in America" sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho hệ thống lưu trữ điện Megapack 3 của Tesla, hiện được sản xuất tại Houston. Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một chuỗi cung ứng pin nội địa vững chắc tại Mỹ, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Thỏa thuận trên là một phần trong loạt các dự án được công bố trong khuôn khổ sáng kiến năng lượng của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Năng lượng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Vào tháng 7/2025, một nguồn tin cho biết LG Energy Solution đã ký hợp đồng trị giá 4,3 tỷ USD để cung cấp pin cho Tesla, trong bối cảnh hãng xe Mỹ tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc do các rào cản thuế quan.

Khi đó, phía LG Energy Solution xác nhận đã ký một hợp đồng cung cấp pin LFP toàn cầu kéo dài 3 năm, nhưng không tiết lộ đối tác cũng như mục đích sử dụng cụ thể, cho xe điện hay hệ thống lưu trữ năng lượng.

Việc hợp tác cùng LG Energy Solution mở ra cho Tesla nói riêng và thị trường Mỹ nói chung một phương án giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung ứng pin đến từ Trung Quốc.

LG Energy Solution hiện là một trong số ít nhà sản xuất pin LFP hoạt động tại Mỹ. Trong nhiều năm, công nghệ pin LFP chủ yếu do các đối thủ Trung Quốc thống trị, trong khi sự hiện diện của họ tại thị trường Mỹ vẫn còn hạn chế.

Việc hợp tác giữa Tesla và LG Energy Solution được đánh giá là bước đi chiến lược, không chỉ giúp đảm bảo nguồn cung pin ổn định mà còn phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp nội địa và an ninh năng lượng của Mỹ trong giai đoạn tới.