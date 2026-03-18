Chiếc môtô điện sạc 10 phút đi 299 km

Công nghệ pin thể rắn cho phép môtô điện của Verge Motorcycles rút ngắn đáng kể thời gian sạc pin.

Theo Carscoops, môtô và xe máy điện lúc này vẫn còn cách một khoảng khá xa so với ôtô điện về khả năng sạc nhanh. Tuy nhiên với công nghệ pin thể rắn chuẩn bị trình làng, các mẫu xe 2 bánh chạy điện có thể rút ngắn đáng kể thời gian sạc.

Hồi đầu năm, Verge Motorcycles ra mắt mẫu môtô điện TS Pro đi kèm gói pin do Donut Lab cung cấp. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến khả năng bổ sung 299 km phạm vi hoạt động với chỉ 10 phút kết nối bộ sạc NACS công suất 200 kW.

Để chứng minh khả năng sạc nhanh của môtô điện Verge, Donut Lab đã tiến hành thử nghiệm trực tiếp tại một trạm sạc công cộng.

Trong bài thử nghiệm, Verge Motorcycles sử dụng một mẫu xe thế hệ cũ, nâng cấp lên gói pin Donut Lab dung lượng 18 kWh mới nhất. Kết quả thử nghiệm cho thấy ở công suất sạc 100 kW, xe mất hơn 9 phút để nạp lại 10-70% dung lượng pin, hoàn thành 10-80% dung lượng trong 12 phút.

Donut Lab cho biết gói pin này có thể sạc nhanh hơn gấp 3 lần so với bộ pin thế hệ trước trang bị trên môtô điện của Verge.

Chuyên trang Carscoops nhận định tốc độ sạc tối đa 100 kW dường như không quá ấn tượng, nhất là khi đặt cạnh trạm sạc siêu nhanh Flash Charging công suất 1.500 kW mà BYD đang triển khai tại Trung Quốc.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng ôtô điện hỗ trợ sạc siêu nhanh thường đi kèm hệ thống làm mát bằng chất lỏng để ngăn bộ pin trở nên quá nóng.

Trong khi đó, gói pin của Verge được làm mát bằng không khí, dẫn đến giới hạn trong tốc độ sạc như trên ở thời điểm hiện tại. Donut Lab cho biết tốc độ sạc sẽ được cải thiện sau khi Verge hoàn thành quá trình tối ưu hóa.

Chia sẻ với truyền thông, CTO Ville Piippo của Donut Lab cho biết đây là bài kiểm tra đầu tiên mà đơn vị này công khai, chứng minh hiệu suất và hoạt động của tổ hợp nhiều cell pin trong điều kiện thực tế.

"Mật độ lưu trữ năng lượng cao trên cell pin Donut Lab cho phép thiết kế bộ pin linh hoạt hơn, mang lại hiệu suất cao hơn ngay cả với những ứng dụng khó khăn. Chẳng hạn với xe máy và môtô điện, nhóm này sở hữu không gian cho bộ pin có phần hạn chế, trong khi sự đơn giản của hệ thống đóng vai trò then chốt", ông Ville Piippo cho biết.