Nhiều xe hybrid của Toyota có thể hết hàng vì thiếu pin

Toyota khẳng định nguồn cung pin của hãng đang gặp sự cố, khiến tiến độ sản xuất xe hybrid toàn cầu bị ảnh hưởng.

Tập đoàn Toyota đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn từ tình trạng thiếu hụt pin trên phạm vi toàn cầu. Sự cố này đã làm chậm tiến độ sản xuất của nhiều mẫu ôtô hybrid (HEV) chủ lực, vốn đang là dòng sản phẩm mang lại doanh số cao nhất cho hãng trong giai đoạn chuyển giao sang xe thuần điện.

Ông Suphakorn Rattanawaraha, Phó Chủ tịch điều hành Lexus Group thuộc Toyota Motor Thailand, đã xác nhận sự căng thẳng trong chuỗi cung ứng này.

"Toyota đang đối mặt với những khó khăn về nguồn cung pin toàn cầu, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc lắp ráp nhiều mẫu ôtô như Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross và các dòng xe Lexus ở cả thị trường quốc tế lẫn nội địa" ông Suphakorn đã chia sẻ với giới truyền thông vào ngày 18/3.

Dù gặp khó khăn về linh kiện nhưng Toyota vẫn khẳng định có thể quản lý được tình trạng chậm trễ và đảm bảo bàn giao ôtô cho khách hàng đúng hạn. Bất chấp sự khan hiếm pin, Toyota vẫn giữ kế hoạch tăng sản lượng ôtô hybrid toàn cầu thêm 30% trong hai năm tới, hướng tới mục tiêu sản xuất 6,7 triệu xe hybrid vào năm 2028.

Thương hiệu Lexus đặt mục tiêu bán ra 1.000 chiếc tại Thái Lan trong năm nay nhờ các dòng ôtô mới như IS, ES và các mẫu SUV điện hạng sang, bất chấp việc toàn phân khúc xe cao cấp đang sụt giảm 11% do kinh tế chậm lại.

Hiện tại, Toyota không tiết lộ nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự khan hiếm pin đột ngột này. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự bùng nổ nhu cầu ôtô hybrid tại các thị trường lớn như Mỹ và Bắc Mỹ (nơi người dùng đang có xu hướng quay lưng với xe thuần điện do hạ tầng sạc) đã tạo ra áp lực cực lớn lên chuỗi cung ứng cell pin của hãng.

Để củng cố năng lực cạnh tranh, Lexus cũng đang tiến hành nghiên cứu khả thi việc đầu tư vào các cơ sở lắp ráp ôtô tại Đông Nam Á nhằm tận dụng các hiệp định thương mại tự do trong khu vực.