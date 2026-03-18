Bentley báo lãi năm thứ 7 liên tiếp

Hãng xe sang Bentley của Anh ghi nhận lượng xe bàn giao giảm nhẹ trong năm 2025, nhưng vẫn có lời nhờ bộ phận chế tác xe thiết kế riêng.

Theo Motor1, Bentley cũng như nhiều hãng xe sang truyền thống đã phải trải qua một năm 2025 tương đối vất vả. Chính sách thuế quan mới tại Mỹ, nhu cầu thị trường Trung Quốc sụt giảm là những trở ngại lớn, tuy nhiên doanh số Bentley chỉ chứng kiến mức giảm 4,8% không quá đáng ngại.

Thậm chí, Bentley còn thông báo đã ghi nhận khoản lãi trong năm thứ 7 liên tiếp. Dù lượng xe bàn giao giảm nhẹ, Bentley cho biết đã có thể bù đắp sự sụt giảm doanh số bằng những sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn, xuất phát từ bộ phận Mulliner chuyên sản xuất xe thiết kế riêng.

Các phiên bản Speed hiệu năng cao cũng được khách hàng ưa chuộng, giúp doanh thu chỉ giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,6 tỷ EUR tương đương khoảng 3 tỷ USD .

Lợi nhuận hoạt động của Bentley trong năm 2025 vì thế đạt 216 triệu EUR (khoảng 248,7 triệu USD ), tương ứng tỷ suất lợi nhuận xấp xỉ 8,3%.

Để sinh lời, Bentley cũng đã phải chi ra khá nhiều tiền để đầu tư. Năm ngoái, hãng khai trương một trung tâm thiết kế mới, chuẩn bị hoàn thiện dây chuyền lắp ráp xe điện đầu tiên của mình.

Bentley cũng đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng của xưởng sơn mới, cho phép khách hàng tùy ý lựa chọn từ gần 100 màu sắc ngoại thất khác nhau.

Theo kế hoạch, Bentley sẽ trình làng một mẫu xe hybrid cắm sạc hoặc xe điện mỗi năm cho đến năm 2035. Kế hoạch chuyển mình thành một hãng xe thuần điện vào năm 2030 đã bị hủy bỏ, nhưng Bentley vẫn cam kết với mục tiêu chỉ sản xuất ôtô thuần điện trong tương lai.

Để đạt được mục tiêu tài chính, Bentley dự kiến tinh giản hoạt động bằng cách cắt giảm đến 275 vị trí công việc, bao gồm các cấp từ quản lý, nhân viên đại lý cho đến khối nhân sự không thuộc bộ phận sản xuất.

Hãng xe sang nước Anh mô tả động thái này như sự điều chỉnh về tổ chức, nhằm giảm chi phí và bù đắp các khoản đầu tư vào sản phẩm mới, bao gồm xe điện.

Chuyên trang Motor1 nhận định với việc dừng sản xuất động cơ W12, doanh số Bentley suy giảm là diễn biến đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên khi một mẫu xe điện mới đã sẵn sàng ra mắt cùng ngôn ngữ thiết kế mới, hãng xe sang nước Anh có lý do để kỳ vọng vào một năm hoạt động có lãi tiếp theo.