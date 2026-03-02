Hyundai Elantra thế hệ mới có gì?

Bước sang thế hệ mới, Hyundai Elantra sẽ thay đổi ngoại hình, nâng cấp khoang lái và trở nên to hơn.

Bản dựng Hyundai Elantra thế hệ mới dựa trên các hình ảnh chụp lén. Ảnh: Carscoops.

Dù không phải là sedan cỡ C bán chạy nhất, Hyundai Elantra vẫn được xem như một trong những biểu tượng của thương hiệu ôtô Hàn Quốc tại nhiều thị trường quốc tế. Chẳng hạn ở Mỹ, Hyundai Elantra bán được 148.000 xe trong năm ngoái, là xe bán chạy thứ ba của Hyundai tại thị trường ôtô xứ cờ hoa, sau Tucson và Santa Fe.

Theo Carscoops, Hyundai Elantra thế hệ thứ 8 đang chuẩn bị ra mắt, được kỳ vọng sẽ là bước đột phá so với các phiên bản tiền nhiệm. Mang mã hiệu CN8, mẫu sedan cỡ C ở thế hệ mới sẽ sở hữu kích thước trội hơn, đi cùng kiểu dáng mới và loạt nâng cấp trong trang bị nội thất.

Những động thái này dường như phản ánh chiến lược mới của Hyundai, định vị lại Elantra ở phân khúc cao cấp hơn so với hiện tại thông qua thay đổi ngoại hình, mở rộng khoang cabin nhằm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

Hyundai Elantra thế hệ hiện tại sở hữu ngoại hình với nhiều đường chéo và góc cạnh sắc nét, nhưng khi bước sang thế hệ mới, mẫu sedan cỡ C sẽ trở nên “mềm mại” hơn khá nhiều.

Nhìn từ chính diện, Hyundai Elantra nổi bật với dải đèn định vị thiết kế mới, bao gồm một dải chạy ngang đầu xe. Cụm đèn pha LED đặt liền mạch với cụm lưới tản nhiệt mỏng. Một hốc gió trung tâm hình thang khá lớn nằm ngay bên dưới.

Bản dựng Hyundai Elantra thế hệ mới (ảnh trái) và hình ảnh nguyên mẫu thử nghiệm (ảnh phải) do chuyên trang Carscoops chụp được. Ảnh: Carscoops.

Phần nóc xe được nâng cao, với cách bố trí kính hông phía sau khá lạ mắt. Đuôi xe có một dải đèn hậu mảnh, vắt ngang chiều rộng xe kèm theo vài chi tiết đặt dọc ở 2 góc.

Trên Hyundai Elantra mới, hệ thống thông tin giải trí PLEOS Connect do Hyundai tự phát triển sẽ được trang bị. Cụm màn hình kép trước đây sẽ không còn, thay vào đó là màn hình trung tâm cỡ lớn kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số khá nhỏ.

Hệ thống này chạy hệ điều hành Android Automotive OS, cho phép cài đặt ứng dụng, cập nhật trực tuyến và truy cập Gleo AI, trợ lý đàm thoại tích hợp của Hyundai.

Khoang lái Hyundai Elantra thế hệ mới sẽ ứng dụng hệ thống thông tin giải trí PLEOS Connect do Hyundai tự phát triển. Ảnh: Hyundai.

Nhìn chung, nội thất Hyundai Elantra thế hệ mới sẽ mang nhiều nét tương đồng SUV Palisade. Táp-lô có gờ cao, tấm ốp cửa tối giản và nhiều chi tiết trang trí hình bầu dục là những điểm nổi bật.

Hyundai Elantra được trang bị một dãy phím bấm vật lý bên dưới màn hình cảm ứng chính, cùng với cụm điều khiển hệ thống điều hòa.

Ở thế hệ mới, chiều dài tổng thể của Hyundai Elantra sẽ tăng thêm 55 mm để đạt 4.765 mm. Chiều rộng được nới ra thêm 35 mm thành 1.855 mm trong khi khoảng cách giữa 2 trục xe tăng thêm 30 mm, đạt 2.750 mm.

Hyundai Elantra thế hệ thứ 8 được cho là sẽ chia sẻ động cơ với Kia K4, bao gồm một phiên bản hybrid mạnh 140 mã lực dựa trên động cơ xăng 1.6L.

Hyundai Elantra chạy thử nghiệm với lớp ngụy trang. Ảnh: Carscoops.

Các phiên bản cao hơn có thể gồm động cơ xăng hút khí tự nhiên 4 xy-lanh dung tích 2.0L, cung cấp sức mạnh 147 mã lực, cùng với một tùy chọn khác là động cơ xăng tăng áp dung tích 1.6L mạnh 200 mã lực. Tất cả phiên bản được dự đoán tiếp tục sử dụng hệ dẫn động cầu trước, cùng với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp.

Phiên bản hiệu năng cao Elantra N có thể sở hữu công suất trên 300 mã lực nhờ động cơ tăng áp 4 xy-lanh dung tích 2.5L. Tùy chọn số sàn sẽ không khả dụng.