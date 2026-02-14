BYD mất vị trí dẫn đầu doanh số hatchback

Sau phân khúc SUV hay sedan, BYD cũng đánh mất vị trí dẫn đầu ở nhóm hatchback.

Theo dữ liệu đăng ký bảo hiểm mới nhất được Electric Planet News công bố, phân khúc xe điện hatchback giá rẻ tại Trung Quốc đã ghi nhận mức sụt giảm 2 con số so với tháng trước.

Sự thay đổi lớn nhất chính là việc các mẫu ôtô chủ lực của BYD như Dolphin và Seagull đồng loạt văng khỏi Top 3, lần lượt đứng ở vị trí thứ 5 và thứ 6 với doanh số 5.699 và 5.329 chiếc. Đây là một kết quả đầy bất ngờ đối với hãng xe vốn chiếm lĩnh phân khúc này suốt thời gian dài.

Dẫn đầu thị trường trong tháng 1/2026 là Geely Geome Xingyuan với 29.007 xe. Mặc dù sụt giảm 19% so với tháng 12/2025, mẫu ôtô này vẫn duy trì khoảng cách rất lớn so với các đối thủ còn lại. Xếp thứ hai là MG4 của SAIC với 10.007 xe.

Đáng chú ý, MG4 đã có bước nhảy vọt từ vị trí thứ 6 nhờ việc bắt đầu bàn giao phiên bản sử dụng pin thể rắn với mức giá cực kỳ cạnh tranh, chỉ khoảng 100.000 NDT (tương đương 350 triệu đồng).

Những chiếc MG4 pin thể rắn đã giúp doanh số mẫu xe này tăng vọt trong thời gian gần đây. Ảnh: MG.

Dù doanh số sụt giảm, BYD đã chia sẻ những bước đi mới để lấy lại thị phần. Các hồ sơ gần đây từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cho thấy cả Dolphin và Seagull sẽ sớm được trang bị tùy chọn cảm biến LiDAR.

Việc đưa công nghệ hỗ trợ lái cao cấp vào phân khúc ôtô dưới 100.000 nhân dân tệ cho thấy tham vọng của BYD trong việc nâng cấp tiêu chuẩn xe điện giá rẻ trong năm 2026.

Sự sụt giảm doanh số trong tháng đầu năm được các chuyên gia đánh giá là hệ quả tất yếu khi chính phủ Trung Quốc áp dụng lại mức thuế mua hàng sau hơn một thập kỷ miễn giảm.

Các số liệu trong tháng 2 và tháng 3 tới sẽ là thước đo chính xác nhất để xem liệu đây chỉ là sự điều chỉnh ngắn hạn hay là một sự thay đổi cấu trúc thực sự trong chu kỳ xe điện hatchback tại quốc gia tỷ dân này.