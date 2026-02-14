Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

BYD mất vị trí dẫn đầu doanh số hatchback

  • Thứ bảy, 14/2/2026 14:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau phân khúc SUV hay sedan, BYD cũng đánh mất vị trí dẫn đầu ở nhóm hatchback.

Theo dữ liệu đăng ký bảo hiểm mới nhất được Electric Planet News công bố, phân khúc xe điện hatchback giá rẻ tại Trung Quốc đã ghi nhận mức sụt giảm 2 con số so với tháng trước.

Sự thay đổi lớn nhất chính là việc các mẫu ôtô chủ lực của BYD như Dolphin và Seagull đồng loạt văng khỏi Top 3, lần lượt đứng ở vị trí thứ 5 và thứ 6 với doanh số 5.699 và 5.329 chiếc. Đây là một kết quả đầy bất ngờ đối với hãng xe vốn chiếm lĩnh phân khúc này suốt thời gian dài.

Dẫn đầu thị trường trong tháng 1/2026 là Geely Geome Xingyuan với 29.007 xe. Mặc dù sụt giảm 19% so với tháng 12/2025, mẫu ôtô này vẫn duy trì khoảng cách rất lớn so với các đối thủ còn lại. Xếp thứ hai là MG4 của SAIC với 10.007 xe.

Đáng chú ý, MG4 đã có bước nhảy vọt từ vị trí thứ 6 nhờ việc bắt đầu bàn giao phiên bản sử dụng pin thể rắn với mức giá cực kỳ cạnh tranh, chỉ khoảng 100.000 NDT (tương đương 350 triệu đồng).

hatchback, BYD anh 1

Những chiếc MG4 pin thể rắn đã giúp doanh số mẫu xe này tăng vọt trong thời gian gần đây. Ảnh: MG.

Dù doanh số sụt giảm, BYD đã chia sẻ những bước đi mới để lấy lại thị phần. Các hồ sơ gần đây từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cho thấy cả Dolphin và Seagull sẽ sớm được trang bị tùy chọn cảm biến LiDAR.

Việc đưa công nghệ hỗ trợ lái cao cấp vào phân khúc ôtô dưới 100.000 nhân dân tệ cho thấy tham vọng của BYD trong việc nâng cấp tiêu chuẩn xe điện giá rẻ trong năm 2026.

Sự sụt giảm doanh số trong tháng đầu năm được các chuyên gia đánh giá là hệ quả tất yếu khi chính phủ Trung Quốc áp dụng lại mức thuế mua hàng sau hơn một thập kỷ miễn giảm.

Các số liệu trong tháng 2 và tháng 3 tới sẽ là thước đo chính xác nhất để xem liệu đây chỉ là sự điều chỉnh ngắn hạn hay là một sự thay đổi cấu trúc thực sự trong chu kỳ xe điện hatchback tại quốc gia tỷ dân này.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Doanh số xe điện tại Mỹ 'tụt dốc' lần đầu trong vòng 10 năm

Lượng đăng ký xe điện tại Mỹ năm 2025 giảm lần đầu sau ít nhất 10 năm, đặc biệt tháng 12 lao dốc tới 48%, trong khi chỉ có 121 chiếc VinFast được đăng ký mới trong tháng này.

4 giờ trước

Trung Quốc cấm bán ôtô giá thấp hơn chi phí sản xuất

Trung Quốc ban hành quy định cấm bán ôtô dưới mức tổng chi phí sản xuất nhằm dập tắt cuộc chiến giá kéo dài, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tiếp tục gây sức ép lên toàn ngành công nghiệp.

7 giờ trước

Đan Thanh

hatchback BYD geely mg4 geome xingyuan

    Đọc tiếp

    BYD dan dau cuoc dua xe dien chay xa hinh anh

    BYD dẫn đầu cuộc đua xe điện chạy xa

    22 giờ trước 17:18 13/2/2026

    0

    Các thương hiệu hạng sang của BYD sở hữu loạt ôtô điện có phạm vi hoạt động trên 1.000 km, tốt nhất thị trường xe điện Trung Quốc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý