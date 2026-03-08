Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Toyota giới thiệu MPV 7 chỗ giá siêu rẻ, tuy lạ mà quen

  • Chủ nhật, 8/3/2026 15:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mẫu MPV 7 chỗ của Toyota được bán dưới 10 lakh Rs tại Ấn Độ, nghĩa là chưa đến 300 triệu đồng nếu quy đổi sang tiền Việt.

Toyota vừa mở rộng dải sản phẩm MPV của mình bằng việc giới thiệu phiên bản tiêu chuẩn Rumion E MT tại Ấn Độ với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ 9,56 lakh Rs. Nếu quy đổi ra tiền Việt, chiếc MPV này có giá tương đương khoảng 285 triệu đồng.

Mẫu xe trông có vẻ quen thuộc này thực tế chính là chiếc Suzuki Ertiga được Toyota mua lại và cải tiến (rebadged), nhắm đến nhóm khách hàng ngân sách thấp tại Ấn Độ.

Để có thể giảm giá mẫu xe 7 chỗ về mức tối thiểu, Toyota đã tinh chỉnh nhiều chi tiết ở cả ngoại và nội thất của xe.

Bên ngoài, tay nắm cửa và gương chiếu hậu được làm bằng nhựa đen thay vì sơn cùng màu thân xe. Đèn báo rẽ được chuyển từ gương chiếu hậu xuống chắn bùn trước. Tuy nhiên ôtô vẫn giữ lại lưới tản nhiệt mạ chrome cùng đèn pha halogen dạng thấu kính và đèn hậu LED.

Khoang lái sử dụng tông màu kép beige và đen nhưng lược bỏ hoàn toàn màn hình giải trí cảm ứng cùng các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng. Hành khách phía sau cũng không còn cửa gió điều hòa riêng biệt hay túi đựng đồ sau lưng ghế.

Toyota, MPV anh 1

Để tiết kiệm, Toyota Rumion không có màn hình giải trí trung tâm cảm ứng. Ảnh: Toyota India.

Về vận hành, Rumion E MT trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 139 Nm. Nhờ tích hợp công nghệ Mild-hybrid "Neo Drive" với máy phát điện thông minh và hệ thống dừng chờ tự động nên mẫu MPV này đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,87 lít/100 km (theo chuẩn ARAI).

Phiên bản giá rẻ này hiện chỉ đi kèm hộp số sàn 5 cấp và không có tùy chọn chạy khí CNG như các bản cao cấp hơn.

Xe hiện chưa có thông tin được mang về Việt Nam. Song nếu Rumion E MT xuất hiện, đây chắc chắn sẽ trở thành làn gió mới của phân khúc MPV 7 chỗ, mở ra cuộc đua doanh số khốc liệt với nhóm xe dịch vụ giá rẻ cùng BYD M6 hay Toyota Veloz Cross, MG G50, VinFast Limo Green.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Mercedes-AMG GT Black Series tiếp tục làm xe an toàn tại giải đua F1

Mercedes-AMG GT Black Series và Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ tiếp tục đảm nhận vai trò xe an toàn và xe y tế tại mùa giải F1 2026.

3 giờ trước

BYD giảm hơn 40% doanh số ở Trung Quốc

Vị thế dẫn đầu của ông trùm xe điện Trung Quốc - BYD - đang lung lay, khi doanh số liên tục lao dốc.

4 giờ trước

Đan Thanh

Toyota MPV Toyota VinFast Rumion 7 chỗ Suzuki

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

BYD Seal boc chay vi mot vien pin hinh anh

BYD Seal bốc cháy vì một viên pin

9 giờ trước 07:24 8/3/2026

0

Vụ cháy của BYD xuất phát từ pin dự phòng ở hàng ghế sau, chứ không đến từ lỗi động cơ hay trang bị của xe.

Audi A8 sap bi khai tu? hinh anh

Audi A8 sắp bị khai tử?

8 giờ trước 09:00 8/3/2026

0

Audi đã âm thầm dừng nhận đơn đặt hàng cho mẫu sedan đầu bảng Audi A8 tại thị trường Đức, động thái cho thấy tương lai của mẫu xe sang này đang trở nên ngày càng bất định.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý