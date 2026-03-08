Toyota giới thiệu MPV 7 chỗ giá siêu rẻ, tuy lạ mà quen

Mẫu MPV 7 chỗ của Toyota được bán dưới 10 lakh Rs tại Ấn Độ, nghĩa là chưa đến 300 triệu đồng nếu quy đổi sang tiền Việt.

Toyota vừa mở rộng dải sản phẩm MPV của mình bằng việc giới thiệu phiên bản tiêu chuẩn Rumion E MT tại Ấn Độ với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ 9,56 lakh Rs. Nếu quy đổi ra tiền Việt, chiếc MPV này có giá tương đương khoảng 285 triệu đồng.

Mẫu xe trông có vẻ quen thuộc này thực tế chính là chiếc Suzuki Ertiga được Toyota mua lại và cải tiến (rebadged), nhắm đến nhóm khách hàng ngân sách thấp tại Ấn Độ.

Để có thể giảm giá mẫu xe 7 chỗ về mức tối thiểu, Toyota đã tinh chỉnh nhiều chi tiết ở cả ngoại và nội thất của xe.

Bên ngoài, tay nắm cửa và gương chiếu hậu được làm bằng nhựa đen thay vì sơn cùng màu thân xe. Đèn báo rẽ được chuyển từ gương chiếu hậu xuống chắn bùn trước. Tuy nhiên ôtô vẫn giữ lại lưới tản nhiệt mạ chrome cùng đèn pha halogen dạng thấu kính và đèn hậu LED.

Khoang lái sử dụng tông màu kép beige và đen nhưng lược bỏ hoàn toàn màn hình giải trí cảm ứng cùng các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng. Hành khách phía sau cũng không còn cửa gió điều hòa riêng biệt hay túi đựng đồ sau lưng ghế.

Để tiết kiệm, Toyota Rumion không có màn hình giải trí trung tâm cảm ứng. Ảnh: Toyota India.

Về vận hành, Rumion E MT trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 139 Nm. Nhờ tích hợp công nghệ Mild-hybrid "Neo Drive" với máy phát điện thông minh và hệ thống dừng chờ tự động nên mẫu MPV này đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,87 lít/100 km (theo chuẩn ARAI).

Phiên bản giá rẻ này hiện chỉ đi kèm hộp số sàn 5 cấp và không có tùy chọn chạy khí CNG như các bản cao cấp hơn.

Xe hiện chưa có thông tin được mang về Việt Nam. Song nếu Rumion E MT xuất hiện, đây chắc chắn sẽ trở thành làn gió mới của phân khúc MPV 7 chỗ, mở ra cuộc đua doanh số khốc liệt với nhóm xe dịch vụ giá rẻ cùng BYD M6 hay Toyota Veloz Cross, MG G50, VinFast Limo Green.